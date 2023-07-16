الأحد 16 تموز 2023
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الزهير تؤكد أهميّة السّلامة والصحّة المهنيّة لتحسين بيئة العمل

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مديرة المواصفات تؤكد أهميّة السّلامة والصحّة المهنيّة لتحسين بيئة العمل

أكّدت مديرة عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير الزّهير، أهميّة إيلاء السّلامة والصحّة المهنيّة الاهتمام اللازم، وذلك لما لها من أثر في استمراريّة الإنتاج وتحسين بيئة العمل، مشدّدة على الالتزام المستمر من قبل المؤسسة بتعزيز الصحة المهنية والممارسات المتعلقة بها.اضافة اعلان
جاء ذلك خلال رعايتها اليوم الأحد، تخريج المنتسبين لدورة المبادئ الأساسية للسلامة المهنية، التي عقدت بمبنى المؤسسة على مدار يومين وشارك فيها عدد من الموظفين من مختلف المديريّات والأقسام.
وركّز التدريب على تعليم مبادئ تقييم المخاطر المحتملة في مكان العمل والسيطرة عليها، كما تم التعرّف على أنظمة الجسم المختلفة والأمراض المهنية المصاحبة لها، مثل صحة الجهاز التنفسي، واضطرابات العضلات والعظام، والتعرّض للمواد الكيميائية، وفقدان السمع الناجم عن الضوضاء، وأهمية الجهود الجماعية لضمان بيئة عمل صحية وآمنة.
وقدّم البرنامج التدريبيّ مستشار الصحة الصناعية صالح بدر، وشارك في شرح المحتوى الطبي الدكتور حسام صالح بدر.- (بترا)
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