الإثنين 13 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الساكت: المنتجات الأردنية تحظى بسمعة جيدة وتنافس نظيرتها الأجنبية

مؤسس حملة "صنع في الأردن" وأحد مؤسسي حملة "دعم مؤسساتنا الوطنية" م. موسى الساكت
مؤسس حملة "صنع في الأردن" وأحد مؤسسي حملة "دعم مؤسساتنا الوطنية" م. موسى الساكت
أطلقت منصة جورمول لخدمات التسويق الرقمي حملة "دعم مؤسساتنا الوطنية" التي تهدف إلى تشجيع وتعزيز المشروعات والمؤسسات الوطنية لتحقيق النمو والازدهار وزيادة فرص العمل.اضافة اعلان

ودعت الحملة الشركات الأردنية للانضمام إلى الحملة التي ستعمل على إتاحة فرصة فريدة للشركات المشاركة في جميع القطاعات الاقتصادية لتسليط الضوء على منتجاتها والخدمات التي تقدمها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وطلبت الحملة من الشركات المهتمة بالمشاركة تزويدها بتصميم خاص بها مع رابط الوصول لمنتجاتها أو خدماتها ليتم استخدامها للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالحملة.

وقال عضو غرفة صناعة عمان ومؤسس حملة "صنع في الأردن" وأحد مؤسسي حملة "دعم مؤسساتنا الوطنية" المهندس موسى الساكت إن واقع الاقتصاد الأردني وتأثيرات التطورات السياسية والأمنية في العالم والمنطقة يدعونا إلى ضرورة دعم مؤسساتنا الوطنية في جميع القطاعات الاقتصادية؛ صناعية، وخدماتية، وسياحية، وزراعية وتجارية.

وأضاف الساكت أن الحملة تستهدف جميع الشركات الوطنية بمختلف القطاعات الاقتصادية؛ بهدف إظهار ما تقدمه من خدمات وتسليط الضوء على منتجاتها وتعظيم إنجازاتها وبما يخدم الاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بالمنتجات الوطنية، أوضح أنها تحظى بسمعة ومكانة جيدة وبإمكانها أن تكون منافسة للخدمات والسلع والمنتجات التي تقدمها الشركات الأجنبية بدليل أن صادراتنا الوطنية استطاعت أن تصل إلى نحو 142 سوقا في العالم.

وبين الساكت أنه منذ العام 2020 واجه الاقتصاد الأردني تحديات كبيرة بسبب تداعيات جائحة كورونا عندما اضطر العالم لإغلاق حدوده، ما أثر على سلاسل الإمداد، وكذلك الحال بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية حيث تأثرت سلاسل التوريد بشكل كبير، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكثير من السلع التي تستوردها المملكة من الأسواق الخارجية.

وقال إن دعم مؤسساتنا الوطنية والإقبال عليها لتكون بديلة للخدمات والمنتجات الأجنبية يصب في صالح الأمن القومي الأردني بكل تفصيلاته.

وأوضح الساكت أن دعم مؤسساتنا الوطنية يساهم في توفير العديد من فرص العمل أمام الشباب الأردني، ما يؤدي إلى التخفيف من مؤشرات الفقر والبطالة وزيادة نسبة مساهمة هذه الشركات في الناتج المحلي الإجمالي ورفع نسب النمو الاقتصادي التي يحتاجها الاقتصاد الوطني، وهو ما يصب أيضا في صلب ما هدفت إليه رؤية التحديث الاقتصادي.

ودعت الحملة الشركات المهتمة بالمشاركة إلى التواصل معها للاستفسار عن تفاصيل أكثر عبر الهاتف 0775444436 أو الإيميل Info@jormall.com.
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