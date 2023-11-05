الأحد 05 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

السالم رئيساً لمجلس إدارة جمعية البنوك بالتزكية والصفدي نائباً له

السالم رئيساً لمجلس إدارة جمعية البنوك بالتزكية والصفدي نائباً له
السالم رئيساً لمجلس إدارة جمعية البنوك بالتزكية والصفدي نائباً له
عقدت الهيئة العامة لجمعية البنوك في الأردن اجتماعاً غير عادي يوم الأحد الموافق 5 تشرين الثاني، والذي تم فيه التوافق على أعضاء مجلس الإدارة الجديد لجمعية البنوك، حيث تم تسمية تسعة بنوك وفازت بالتزكية بعضوية المجلس وهي: البنك العربي، بنك الإسكان للتجارة والتمويل، البنك الإسلامي الأردني، بنك الاتحاد، بنك الاستثمار العربي الأردني، البنك الأردني الكويتي، البنك الأهلي الأردني، وبنك المال الأردني (كابيتال بنك)، وبنك لبنان والمهجر.اضافة اعلان
وكانت الهيئة العامة لجمعية البنوك في الأردن قد التأمت في اجتماعها غير العادي لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية وذلك عملاً بنص المادة (4-أ) من النظام المعدل لنظام جمعية البنوك لسنة 2023. حث نصت المادة (4-أ) من النظام المعدل بأنه على المجلس الحالي دعوة الهيئة العامة للانعقاد خلال (60) يوماً من تاريخ نفاذ النظام لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقا لأحكام النظام المعدل.
وتلا اجتماع الهيئة العامة اجتماعاً لمجلس إدارة الجمعية الجديد بحضور جميع أعضاء المجلس، والذي تم خلاله اختيار باسم خليل السالم رئيساً لمجلس إدارة الجمعية في دورته الجديدة المقبلة بالتزكية ، كما اختار المجلس عمار الصفدي نائباً للرئيس.
بدوره هنأ رئيس المجلس الجديد باسم خليل السالم كافة أعضاء مجلس الإدارة على ثقة الهيئة العامة بهم باختيارهم لعضوية مجلس إدارة جمعية البنوك للدورة 2023-2027، كما شكر أعضاء مجلس الادارة على انتخابهم له رئيساً للمجلس.
وأعرب السالم عن شكره وتقديره لجميع أعضاء مجلس الإدارة في الدورة السابقة 2021-2023، مثمناً لهم أداؤهم المتميز وجهودهم الكبيرة التي بذلوها في خدمة القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني. كما شكر السالم جميع البنوك الأعضاء على جهودهم وتعاونهم المستمر وتنسيقهم التام مع الجمعية، كما شكر كاد الجمعية ومديرها العام على مخا بذلوه من جهود خلال الدورة السابقة للمجلس.
وأضاف السالم أن المجلس الجديد سيعمل على مواصلة المسيرة والبناء على الإنجازات الكبيرة التي حققها المجلس السابق، مبيناً أن المجلس الجديد سيسعى بكل جهد لتحقيق الأهداف الأساسية للجمعية والمتمثلة برعاية مصالح البنوك الأعضاء والتنسيق فيما بينهم تحقيقا لمنفعتهم المشتركة، وتطوير أساليب أداء الخدمات المصرفية وتحديثها، وترسيخ مفاهيم العمل المصرفي وأعرافه وإتباع نظم وإجراءات موحدة لهذه الغاية.
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