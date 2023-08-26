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أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، أهمية توفير بنية تحتية متكاملة لمحطات شحن المركبات للتوجه نحو اعتماد وسائل النقل الخضراء وزيادة أعدادها وتوزيعها بمختلف مناطق المملكة، والتعرف على آثارها المحتملة على النظام الكهربائي، والخيارات المتاحة لتشجيع الاستثمار بهذا المجال.جاء ذلك بحسب بيان للهيئة، أمس، خلال ورشة عمل نظمتها حول دارسة إستراتيجية التنقل الكهربائي أخيرا، بحضور المعنيين في القطاع.وأشار السعايدة، إلى أن الأردن حقق الكثير من الإنجازات والمبادرات المضمنة في الإستراتيجيات الوطنية طويلة المدى، ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي لتعكس التوجيهات الملكية السامية الهادفة لتمكين الأردن من التقدم في استخدام التكنولوجيا الخضراء وتحقيق متطلبات الاستدامة والالتزامات الوطنية لخفض انبعاثات الكربون.وقال إن الورشة، استهدفت طرح الآراء والنقاش حول التقنيات المتطورة التي تقود مستقبل البنية التحتية لقطاع الطاقة.وأضاف أنها تناولت العديد من المواضيع الهامة لتحقيق التنمية المستدامة في مجال كفاءة الطاقة والتنقل الكهربائي، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، واستعراض السيناريوهات المقترحة لنمو الأحمال الكهربائية الناتجة عن التوسع في شحن المركبات واقتراح الحلول لمعالجة التحديات، وتسليط الضوء على موضوع تخزين الطاقة.وأكد السعايدة، أهمية دور مشاريع القطاع الخاص في الاستدامة في ظل الفرص التي يوفرها التحول نحو استخدام وسائل التنقل الكهربائي، والتوجه إلى الهيدروجين الأخضر والقدرة على المنافسة والازدهار في المستقبل، وتعزيز الاستثمارات المناخية في الأردن.ويأتي عقد الورشة ضمن سلسلة ورشات تعقدها الهيئة، لتعزيز استقرارية النظام الكهربائي في المملكة ورفع كفاءته وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وانبعاثات الكربون.وشارك في الورشة معنيون من وزارات الطاقة والثروة المعدنية، البيئة، النقل، وهيئة تنظيم قطاع النقل، وشركات الكهرباء.-(بترا)