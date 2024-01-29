الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

السعايدة: مليون و٤٠٠ ألف أسطوانة غاز استهلاك المملكة الأسبوع الماضي.

شاب يوصل أسطوانة غاز لأحد المنازل في عمان - (الغد)
شاب يوصل أسطوانة غاز لأحد المنازل في عمان - (الغد)

قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة ان مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة العامل على مدار الساعة تلقى منذ يوم الخميس الماضي 537 اتصالاً حول أعطال فردية في مختلف مناطق المملكة تم التعامل الفوري معها جميعاً ومعالجتها بالكامل.

وأضاف السعايدة أن الطلب على مادة الكاز كان مرتفعاً بشكلٍ لافت خلال الأيام الثلاثة الماضية وبلغ 2,715,472 لتراً، كما ارتفع استهلاك اسطوانات الغاز وبلغ مليون وأربعمئة ألف أسطوانة خلال الأسبوع الماضي.

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وطمأن السعايدة المواطنين بأن مراكز التعبئة تتوفر لديها الكميات المطلوبة من الغاز لتلبية احتياجاتهم خلال المنخفض الحالي.

وجدد السعايدة التأكيد على اهمية دور مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة في التعامل مع الأحوال الجوية السائدة وتداعياتها على قطاع الطاقة، والتنسيق مع الشركات العاملة بالقطاع للتعامل الفوري مع أي أعطال على الشبكات وإصلاحها بأسرع وقت ممكن وتأمين المحروقات بالتنسيق مع شركات تسويق المشتقات النفطية وموزعي أسطوانات الغاز.

كما اكد أن الهيئة مستمرة في دورها الرقابي على الشركات العاملة في القطاع لضمان اتخاذ الإجراءات الكفيلة بديمومة وصول التيار الكهربائي وتزويد الخدمة والتأكد من توافر مواد الكاز والسولار والبنزين لدى محطات المحروقات، والالتزام بتوفير أسطوانات الغاز للمواطنين في مناطق المملكة كافة.

ودعا المواطنين للإبلاغ عن أي عطل أو نقص في تزويد الخدمة في قطاع الطاقة على هاتف الطوارئ 5805025/06.


ال ذلك اكدت شركة الكهرباء الوطنية استمرارية التزويد على شبكة النقل دون اي اعطال او انقطاعات.

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