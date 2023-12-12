السقاف ترعى افتتاح مؤتمر فريق ايرلندا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

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رعت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، امس الاثنين، حفل افتتاح مؤتمر فريق ايرلندا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الأردن وايرلندا، الذي تنظمه السفارة الايرلندية في عمان، لتعزيز فرص التعاون الثنائي بين رجال الاعمال في كلا البلدين، وبمشاركة اكثر من 100 رجل اعمال يمثلون العديد من القطاعات الاستثمارية، وبحضور السفيرة الايرلندية لدى المملكة ماريان بولجر، ووكالة الاستثمار الأجنبي المباشر الأيرلندية، ومجلس الغذاء الأيرلندي، ووكالة التنمية الاقتصادية الأيرلندية إلى جانب جمعية الأعمال الأردنية الأيرلندية.السقاف بينت في كلمتها الافتتاحية أن وزارة الاستثمار تعمل بالتعاون مع العديد من الشركاء في القطاعين العام والخاص في المملكة، على توفير فرص استثمارية نوعية في بيئةٍ استثمارية جاذبة ومُحفّزةٍ وآمنة، تستند إلى ما تمتلكه المملكة من مزايا خاصة، كبيئة أمنة ومستقرة لممارسة الاعمال، وبنية تشريعية ثابته تضمن رؤية واضحة للمستثمرين، ومزايا وحوافز استثمارية منافسة، إلى جانب توقيع الأردن العديد من الاتفاقيات العربية والدولية ساهمت في فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتج الأردني، مؤكده أن كل هذه العناصر وغيرها، تُسهم في تعزيز فرص نجاح الاستثمارات في المملكة.وثمنت وزيرة الاستثمار جهود السفارة الايرلندية في دعم المشهد الاستثماري في المملكة وإطلاقها دليل ممارسة الاعمال لإبراز الفرص المتاحة للشركات الأيرلندية في الأردن في اذار من عام 2023 والذي ركز على اهم الفرص الاستثمارية في قطاعات تنافسية كتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخدمات الرعاية الصحية والأدوية، والسياحة، والأغذية والمشروبات، إضافة إلى مجموعة من الفرص الاستثمارية القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.وقالت ان وزارة الاستثمار تحرص على تطبيق مبادئ رؤية التحديث الاقتصادي 2033، لتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار من خلال متابعة المشاريع الاستثمارية والوقوف على احتياجات المستثمرين وتقديم حلول علمية وعملية لأي عقبات قد تواجه المستثمرين، وأن أبوابها مفتوحة أمام المستثمرين؛ بهدف تمكينهم وتوفير حلول تساعد على استمرارية العملية الاستثمارية وزيادة تنافسيتها.وأضافت ان وزارة الاستثمار نفذت عدد من الخطوات لتمكين قطاع الاستثمار، كإطلاق منصة استثمر في الأردن invest.jo في تموز 2023، وتتضمن 30 فرصة استثمارية متنوعة قطاعياً وجغرافياً ضمن قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية، بقيمة إجمالية تبلغ 1.4 مليار دولار أمريكي، واستكمال التشريعات الناظمة للبيئة الاستثمارية، وإقرار استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023 – 2026، إضافة إلى تفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة، حيث تم الانتهاء من أتمتة 95 خدمة متعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية.من جانبها قالت السفيرة الايرلندية في المملكة ماريان بولجر ان هذا المؤتمر يعد بمثابة شهادة على التزام البلدين بتعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف سبل جديدة للتعاون، وهو يعتمد على الزخم الإيجابي الناتج عن الأنشطة السابقة، بما في ذلك إطلاق دليل ممارسة الأعمال في الأردن ومنتدى الأعمال العربي الأيرلندي وفعاليات جمعية رجال الأعمال الأردنية الأيرلندية، مشيرة ان المؤتمر اعد أجندة طموحة لعام 2024 وما بعده لصالح كل من أيرلندا والأردن.