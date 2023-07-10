الإثنين 10 تموز 2023
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السقاف تلتقي مجموعة من المُستثمرين السوريين في المملكة

السقاف تلتقي مجموعة من المُستثمرين السوريين في المملكة
السقاف تلتقي مجموعة من المُستثمرين السوريين في المملكة
اكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف خلال لقائها، اليوم الاثنين، مجموعة من المُستثمرين السوريين في المملكة، الحرص على متابعة المشاريع القائمة في المملكة، والوقوف على احتياجات المستثمرين وتقديم حلول علمية وعملية لأي عقبات يواجهونها، وأبوابها مفتوحة أمام المستثمرين، بهدف تمكينهم وتوفير حلول تساعد على استمرارية العملية الاستثمارية وزيادة تنافسيتها.اضافة اعلان
وقالت ان لقاءاتنا الدورية مع المستثمرين تأتي ضمن خطة واستراتيجية عمل الوزارة الهادفة الى التواصل الحقيقي مع المستثمرين ورجال الأعمال. وان وزارة الاستثمار هي المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة، وتهدف الى جذب الاستثمار وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها. 
وأضافت ان قانون البيئة الاستثمارية ضمن لجميع الاستثمارات المقامة في الأردن المساواة بين المستثمر الأردني وغير الأردني، وحماية الاستثمارات، والتحول من مبادئ الرقابة المسبقة الى الرقابة اللاحقة، وتحفيز وتشجيع الاستثمار، إضافة الى رقمنة وأتمتة كافة الإجراءات والخدمات.
مبينة انه بهدف تبسيط وتسهيل اجراءات تسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية أصبحت كامل الخدمات التي يحتاجها المستثمر لمشروعه الكترونياً ويتم تقديمها من منصة واحدة، بشكل يضمن الشفافية في التعامل مع الطلبات إضافة إلى اختصار الوقت والجهد عليه.
واستعرضت وزيرة الاستثمار اهم خطط عمل الوزارة والتي تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، حيث أكدت انه تم إطلاق منصة استثمر في الأردن invest.jo كأول منصة الكترونية ترويجية تفاعلية في المملكة خاصة بالمستثمرين، بهدف تسهيل التواصل مع المستثمرين محليًّا وعالميًّا، وتمكينهم من التعرف على بيئة الاعمال في المملكة.
وان المنصة ستمكن المستثمر من التعرّف على العديد من المعلومات التي يحتاجها اثناء رحلته الاستثمارية في المملكة، إضافة الى التعرف على 21 فرصة استثمارية متنوعة قطاعياً وجغرافياً ضمن قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية، موزعة في كافة مناطق ومحافظات المملكة.
من جانبهم شكر المستثمرون وزيرة الإستثمار وكافة العاملين في الوزارة على جهودهم في التواصل مع المستثمرين بهدف إطلاعهم على واقع البيئة الاستثمارية في الأردن والتعرف على مشاكلهم وإقتراحاتهم وإيجاد حلول للقضايا التي يعاني منها المستثمرين، مؤكدين ان اختيارهم للإستثمار في المملكة جاء بسبب ما يتمتع به الأردن من ميزة تنافسية وبيئة إستثمارية جاذبة.
وخلال اللقاء الذي حضره الأمين العام للوزارة زاهر القطارنة وعدد من المدراء المختصين، تم الاستماع لكافة القضايا والطروح المستقبلية من قبل المستثمرين والتي سيتم العمل على دراستها وإيجاد الحلول المُثلى لها وبالسرعة القُصوى من قبل وزارة الاستثمار والجهات الحكومية المعنية الاخرى.
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