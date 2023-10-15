الأحد 15 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

السقاف تلتقي مستثمرين يمنيين لبحث فرص التوسع في الاستثمارات

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السقاف تلتقي مستثمرين يمنيين لبحث فرص التوسع في الاستثمارات
عقد في وزارة الاستثمار اليوم الاحد، لقاء مع مجموعة من المستثمرين اليمنيين لبحث فرص التوسع في الاستثمارات في الاردن، وعرض الفرص الاستثمارية المُتاحة بالقطاعات المختلفة، برئاسة وزيرة الاستثمار خلود السقاف وحضور السفير اليمني لدى المملكة الدكتور جلال فقيرة والملحق التجاري اليمني وامين عام الوزارة زاهر القطارنة والمدراء المختصون في وزارة الاستثمار.اضافة اعلان
وخلال اللقاء أكدت وزيرة الاستثمار، على العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين، قيادة وحكومة وشعباً، مشيره إلى الترحيب دوماً بالمستثمرين اليمنيين في مختلف القطاعات، والتأكيد أن السوق الاردني يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة.
وأشارت السقاف الى أن وزارة الاستثمار تحرص على تطبيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي 2033، لتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار من خلال متابعة المشاريع الاستثمارية والوقوف على احتياجات المستثمرين وتقديم حلول علمية وعملية لأي عقبات قد تواجه المستثمرين، وأن أبوابها مفتوحة أمام المستثمرين بهدف تمكينهم وتوفير حلول تساعد على استمرارية العملية الاستثمارية وزيادة تنافسيتها.
وتطرقت إلى أهم إنجازات الوزارة لتحسين واقع البيئة الاستثمارية، كإطلاق منصة استثمر في الأردن(invest.jo)، وإقرار استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023 – 2026، وتفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة والانتهاء من أتمتة كافة الخدمات المتعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى المتابعة اللاحقة للمشاريع الاستثمارية، بهدف تمكينها ومساعدتها على التوسع.
من جانبه أكد السفير اليمني لدى الأردن الدكتور جلال فقيره على أهمية السوق الأردني للمستثمر اليمني كونه يتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية التي أقرها قانون البيئة الاستثمارية إضافة إلى تمتعه بالأمن والاستقرار في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث، مثنياً على جهود وزارة الاستثمار في متابعة شؤون المستثمرين ومنهم اليمني بهدف تمكينهم ومساعدتهم على التوسع في مشاريعهم الاستثمارية القائمة.
وخلال اللقاء استمعت الوزيرة السقاف لطلبات ومقترحات المستثمرين اليمنيين، موجهة بضرورة العمل وبشكل عاجل على إيجاد الحلول المثلى لها وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
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