السقاف لـ"الغد": إطلاق منصة "استثمر بالأردن" خلال أيام

طارق الدعجة

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أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف أن الوزارة ستعمل على إطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بالمستثمر(invest.jo) والخريطة الاستثمارية التفاعلية خلال أيام.وقالت السقاف لـ"الغد"، إن الوزارة في المراحل النهائية والتجريبية للمنصة التي ستكون بمثابة محتوى إلكتروني يعرّف المستثمر بالفرص المتاحة والمزايا والحوافز بالأردن بكل يسر وسهولة، بالإضافة للتعريف بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والميزة التنافسية للاستثمار في المملكة، ودراسات جدوى أولية للفرص.ولفت السقاف إلى أن مجلس الاستثمار خلال جلسته الأخيرة أعلن عن المنصة الاستثمارية المتكاملة (invest.jo) التي تعنى بترويج الاستثمار في الأردن وفق أفضل الممارسات الدولية والتعريف بالبيئة الاستثمارية والمزايا التنافسية للمملكة والفرص الاستثمارية المتوفرة في جميع القطاعات.