الأربعاء 06 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

السقاف: نرحب باستثمارات الشركات الأيرلندية في الأردن

وزيرة الاستثمار خلود السقاف تلتقي السفيرة الأيرلندية لدى المملكة ماريان بولجر
وزيرة الاستثمار خلود السقاف تلتقي السفيرة الأيرلندية لدى المملكة ماريان بولجر
عقدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع السفيرة الأيرلندية لدى المملكة ماريان بولجر، وذلك لبحث سبل التعاون المستقبلي بين الجانبين وسبل تطويرها والنهوض بها في المجالات الاستثمارية، وإقامة فعاليات لترويج الاستثمار في الأردن.اضافة اعلان

يأتي ذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الأردن وأيرلندا.

وأعربت السقاف عن تقدير الدولة الأردنية للعلاقات المتميزة بين البلدين، كما قدّمت السقاف شرحاً حول أجواء ومناخ الاستثمار في الأردن والحوافز المشجعة للمستثمرين، وأهم الإصلاحات التي أفضت إلى تطورات مهمة في المجالات الاقتصادية تمثلت باستكمال التشريعات الناظمة لبيئة الأعمال؛ كإقرار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وإقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة، والانتهاء من أتمتة الخدمات المتعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى استعراضها أهم الفرص الاستثمارية في المملكة في العديد من القطاعات والتي يمكن الاستفادة منها.

ودعت وزيرة الاستثمار إلى زيادة التعاون الثنائي مع أيرلندا، مؤكدة ترحيب المملكة باستثمار الشركات الأيرلندية مع ضرورة تقوية التعاون بين المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية في البلدين، وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص.

من جانبها، شددت سفيرة جمهورية أيرلندا، على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين، وذلك في ضوء التعاون والتنسيق المشترك على الأصعدة كافة، إذ إن هناك رغبة أيرلندية في تطويرها بمختلف المجالات بما يعود بالفائدة المشتركة على الشعبين، مشيدة بما حققه الأردن من إصلاحات على بيئة الأعمال تسهم في تدفق الاستثمار والتنمية المستدامة.

يذكر أنّ حجم الاستثمارات الأيرلندية في الأردن وصل إلى قرابة 25 مليون دولار أميركي في قطاعي الخدمات والصناعة.
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