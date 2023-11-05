الأحد 05 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

السقاف: نرحب بالمستثمرين الراغبين باكتشاف الفرص التي يزخر بها الأردن

لقاء افتراضي عقدته وزارة الاستثمار مع 66 شركة سنغافورية مهتمة بالاستثمار في السوق الأردني،
لقاء افتراضي عقدته وزارة الاستثمار مع 66 شركة سنغافورية مهتمة بالاستثمار في السوق الأردني
أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف أن الأردن يتطلع لتعزيز وتوسيع العلاقات التي تربطه مع سنغافورة، خصوصا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

كما أكدت ضرورة البناء على اتفاقية التجارة الحرة التي تربط الأردن وسنغافورة، وبما يساعد على فتح أسواق جديدة لصادرات البلدين، ويقوي حركة التبادل التجاري بينهما ويعزز من الاستثمارات السنغافورية في المملكة.اضافة اعلان

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته وزارة الاستثمار بواسطة تقنية Zoom مع 66 شركة سنغافورية في قطاعات استثمارية متنوعة مهتمة بالاستثمار في السوق الأردني، وبحضور السفير الأردني في سنغافورة سامر النبر وأمين عام الوزارة زاهر القطارنة والمدراء المختصين.

وقالت السقاف إن المستثمر يبحث عن فرص استثمارية مجدية ذات عائد على الاستثمار؛ لذلك قمنا في وزارة الاستثمار بإعداد منصة استثمر في الأردن (invest.jo) بهدف تسهيل التواصل مع المستثمرين محليًّا ودولياً، وجذب الاستثمارات الجديدة وتمكين القائم منها لتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها.

وأشارت إلى أن المنصة تتضمن 30 فرصة استثمارية واعدة ومتنوعة وبحجم استثمار يتجاوز المليار دينار في العديد من القطاعات؛ كقطاع الزراعة والأمن الغذائي، الصناعات الكيماوية، الصناعات الإبداعية، التعليم، الطاقة، النمو الأخضر، التجارة، النقل والخدمات اللوجستية، المياه، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العلوم الحياتية، الرعاية الصحية، السياحة، التعدين، الصناعات الغذائية، المحيكات والملابس، صناعة الأفلام، إضافة إلى مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكدت السقاف الترحيب بالمستثمرين الراغبين باكتشاف الفرص الاستثمارية التي تزخر بها المملكة، وأضافت أن الأردن ولمواكبة تطلعات المستثمرين بخلق بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة عمل على أخذ العديد من الخطوات في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن، فتم استكمال التشريعات الناظمة لبيئة الأعمال؛ كإقرار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وإقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة، والانتهاء من أتمتة الخدمات المتعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية.

وذكرت وزيرة الاستثمار أهم المزايا والحوافز الاستثمارية التي يتمتع بها المشروع الاستثماري في الأردن، إضافة إلى عوامل جاذبة تساعد على تمكين الاستثمارات وديمومتها؛ كتوقيع الأردن العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الشركاء التجاريين في جميع أنحاء العالم، بحيث يكون لدى المستثمرين القدرة على إيصال منتجاتهم إلى أكثر من مليار ونصف المليار مستهلك.

وفي نهاية اللقاء، استمعت السقاف والمدراء المختصون في الوزارة لأسئلة واستفسارات المستثمرين المشاركين، كما دار نقاش موسع حول عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالاستثمار.
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