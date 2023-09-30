السياحة العالمية: الأردن من أفضل الوجهات السياحية نمواً في أعداد الزوار

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أعلنت منظمة السياحة العالمية أن الأردن قد حقق المركز التاسع في تصنيف الوجهات السياحية الأفضل نمواً خلال السبعة شهور الأولى من هذا العام بنسبة نمو بلغت 23 % مقارنة بأعداد الزوار للفترة ذاتها من عام 2019.وبينت المنظمة في تقريرها، أن منطقة الشرق الأوسط التي تتمتع بالعديد من الوجهات السياحية الإستثنائية، قد حققت أفضل النتائج عالميا في نمو أعداد الزوار، متجاوزة مستويات ما قبل الوباء عام 2019 بنسبٍ بلغت 20 %.وقالت وزارة السياحة والآثار في بيان صحفي، إن هذا الإنجاز ياتي مدفوعا بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للحكومة نحو الاهتمام بالقطاع السياحي بوصفه أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى عدة عوامل أساسية نفذتها الوزارة للحد من آثار جائحة الوباء العالمي، وهدفت من خلالها للنهوض بأداء القطاع السياحي وتجاوز أرقام عام القياس 2019، حيث يأتي في طليعتها إطلاق الإستراتيجية الوطنية للسياحة في الأردن للأعوام 2025-2021، والتي تتكون من 5 محاور رئيسية هي: تطوير المنتج، وتطوير الموارد البشرية، التسويق، إدارة وحماية التراث، الإصلاحات و جاءت الاستراتيجية لتمكين قطاع السياحة من تجاوز الأضرار التي لحقت به جراء جائحة كورونا، وتحسين عائدات القطاع، وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، وذلك بزيادة عدد السياح، ورفع إجمالي عائدات القطاع السياحي، وزيادة التوظيف المباشر في القطاع.واضافت الوزارة إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على القطاع السياحي جراء جائحة كورونا، وتنفيذ حملات تسويقية خارجية مكثف اقترنت بتسيير رحلات من وجهات جديدة عبر شركات طيران منخفضة التكاليف، فضلاً عن جهود حكومية على جميع المستويات بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات المعنية، كان لها بالغ الأثر في استقطاب أعداد كبيرة من السياح.وقالت الوزارة في بيانها إن أعداد زوار المملكة، قد حققت ارتفاعاً ملحوظاً ومستويات غير مسبوقة مقارنة بالفترة نفسها من الأعوام الماضية، حيث بلغ عدد الزوار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 2023 نحو 4,503,537 زائر، وبنسبة ارتفاع تصل الى 41.9% بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.وحققت المملكة ارتفاعاً في أعداد سياح المبيت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 2023 بنسبة 38.5% بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، ليصل عددهم الى 3,756,538 سائح، كما بلغ الدخل السياحي لنفس الفترة 3،651 مليار دينار وفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي.