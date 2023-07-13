الخميس 13 تموز 2023
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السياحة والمغتربون يرفعان الطلب على الدينار

أرشيفية
أرشيفية
 واصل الطلب على الدينار الأردني ارتفاعه في السوق المحلية في ظل النشاط السياحي الكثيف وعودة المغتربين لقضاء إجازتهم السنوية في المملكة، بحسب ما أكد عاملون في قطاع الصيرفة.اضافة اعلان
وتوقع عاملون في القطاع، أن يستمر الطلب على الدينار الأردني بالارتفاع حتى نهاية فصل الصيف، لافتين إلى أن الطلب على الدينار يقابله ايضا طلب مرتفع على بعض العملات كالدولار واليورو والليرة التركية والجنيه المصري، وبعض العملات الأوروبية الأخرى. 
وأكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس مروان سلطان، أن هناك زيادة ملحوظة في الطلب على الدينار الأردني مدفوعا بكثافة الحركة السياحية سواء الواردة أو المحلية، إضافة إلى عودة المغتربين، متوقعا أن يستمر الطلب بهذه الوتيرة حتى نهاية الصيف. 
ولفت سلطان، إلى أن الطلب على الدنيار يقابله أيضا طلب مرتفع على اليورو والليرة التركية وبعض العملات الأوروبية.
وبين سلطان، أن انتعاش القطاع السياحي ينعكس إيجابا على احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية.
وارتفع الدخل السياحي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 68.4 % ليبلغ نحو 2.03 مليار دينار مدفوعا بارتفاع عدد السياح إلى حوالي 2.483 مليون سائح وبنسبة نمو بلغت 69.0 %. 
وقال سلطان: "القطاع المالي والمصرفي في الأردن يعد من أهم القطاعات الرئيسية في المملكة ومن المحركات الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وخدمة النشاطات التجارية والمواطنين".
وأشار سلطان، إلى أن حوالات الأردنيين العاملين في الخارج إلى جانب الدخل السياحي يشكلان رافدا مهما للاقتصاد الوطني ويعتبران محركين لعجلة نشاط مختلف القطاعات الاقتصادية.
ويشار، إلى أن تحويلات العاملين في الخارج شهدت تحسناً في أدائها خلال شهر أيار (مايو) من العام الحالي، مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، وبنسبة
2.3 %، لتبلغ ما مقداره 296.8 مليون دولار، إذ بلغ إجمالي تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج حتى نهاية شهر أيار (مايو) حوالي 1.4 مليار دولار، مقارنة بـ1.421 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.
من جانبه، قال رئيس جمعية الصرافيين الأردنيين عبدالسلام السعودي: "الطلب على الدينار الأردني في السوق المحلي جيد، حيث يرتبط هذا الطلب الجيد عادة مع موسم الصيف الذي يشهد عودة اللاجئين فضلا عن تزايد النشاط السياحي". 
وأشار السعودي، إلى أنه في الجهة المقابلة يشهد الدولار الأميركي طلبا مرتفعا ، خاصة من قبل التجار والمستوردين ولغايات التسديد.
بدوره، أكد علاء ديرانية صاحب أحد محال الصرافة، أن هناك إقبالا كبيرا جدا على الدينار الأردني ويتفوق بشكل واضح على حجم الإقبال لهذه الفترة من العام الماضي".
وعزا ديرانية تنامي حجم الطلب على الدينار، إلى زيادة النشاط السياحي في الأردن، إلى جانب موسم عودة المغتربين.
وبين ديرانية، أن هناك أيضا إقبالا جيدا على بعض العملات خاصة، الدولار واليورو والليرة التركية حيث يطلبها المواطنون الراغبون في السياحة الخارجية، إضافة إلى وجود إقبال جيد على الجنيه المصري في ظل عودة كثير من الوافدين المصريين إلى بلدهم لقضاء إجازة الصيف. 
يذكر، أن حجم إنفاق الأردنيين على السياحة الخارجية، قد ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 59.6 %، ليبلغ 1040.7 مليون دينار مقارنة مع 651.9 مليون دينار خلال العام 2021
وقدر ديرانية أن يستمر الطلب على الدينار الأردني حتى نهاية فصل الصيف.
ويوجد في الأردن حوالي  250 شركة تعمل بقطاع الصرافة موزعة بعموم المملكة، وتشغل نحو 4 آلآف موظف وموظفة من الأردنيين.
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