الشمالي: الفرص متوفرة لزيادة التعاون الاقتصادي بين الأردن والتشيك

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بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي في مكتبه اليوم، مع سفير جمهورية التشيك في عمان ألكسندر سبوريش، عددا من الموضوعات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.وأكد الشمالي عمق واستراتيجية العلاقات الأردنية التشيكية وحرص المملكة على تعزيز التعاون الثنائي مع جمهورية التشيك الصديقة في المجالات كافة، لا سيما الاقتصادية والتجارية منها وزيادة حجم الصادرات الأردنية إلى السوق التشيكية من المنتجات الأردنية.وأشار إلى وجود عدد من الفرص المتاحة لزيادة حجم التعاون الاقتصادي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين والمضي قدما للارتقاء بها لأعلى المستويات ودعوة القطاع الخاص التشيكي للاستثمار في المملكة للاستفادة من الحوافز والممكنات المتوفرة في المملكة بفضل شبكة العلاقات التي تربط المملكة بمختلف دول العالم.وتم التوافق على عقد اجتماعات الدورة الثانية للجنة الأردنية التشيكية الاقتصادية المشتركة عبر تقنية الاتصال المرئي خلال الفترة 11-12/9/2023 برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي عن الجانب الأردني ووزير الصناعة والتجارة جوزيف سيكيلا عن الجانب التشيكي وبمشاركة الجهات الحكومية في كلا البلدين والتي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات عديدة أهمها التجارة والصناعة والاستثمار والطاقة والموارد الطبيعية والصناعات الدفاعية والصحة والمياه والزراعة والنقل والسياحة.