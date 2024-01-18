الشمالي: تدشين خط نقل بحري جديد لمواجهة اضطراب سلاسل التوريد

طارق الدعجة

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كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي تفاصيل خطة الحكومة لتخفيض الكلف وانتظام سلاسل التوريد في ظل الأحداث الجارية في المنطقة جرّاء تداعيات العدوان الصهيوني الغاشم على غزة وأزمة الملاحة في البحر الأحمر.وقال الشمالي في تصريح لـ"الغد" إن "الوزارة تعمل في إطار تخفيض الكلف والحد من ارتفاعها مع القطاع الخاص على تدشين خط نقل يتولاه القطاع من منطقة جبل علي في الامارات إلى صلالة العمانية ومنها للعقبة ما سيحد من ارتفاع الكلف ومواجهة عدم انتظام سلاسل التوريد خلال الفترة المقبلة خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك".وتشهد منطقة البحر الأحمر اضطرابات أمنية أدت إلى حالة من عدم الاستقرار في نقل البضائع، نتيجة عسكرة المنطقة وتدخل دول أجنبية بقطع عسكرية كبيرة أدت إلى تصاعد حدة التوتر الأمني ما حدا بشركات كبرى وقف تدفق بواخرها وسفنها عبر مضيق باب المندب، فيما اكدت جماعة أنصار الله الحوثي أن لا خطر على السفن التي ليس علاقة لها بالكيان الصهيوني ، مشيرة إلى أن استهدافها للسفن يقتصر على تلك التي لها علاقة بالاحتلال.وأوضح الوزير أن البواخر عبر الخط تتسع لـ1200 حاوية 20 قدما و600 حاوية 40 قدما، وتم أخذ الموافقات من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة ميناء الحاويات للاصطفاف في ميناء الحاويات وهذا يعزز المخزون واستمرار توريد السلع.وأكد أن المخزون الغذائي الحالي في الأردن آمن ومريح حاليا، وأن هنالك كفاية من مختلف السلع وتتم متابعة عمل سلاسل التوريد بشكل يومي والتواصل مستمر مع القطاع الخاص بشقية التجاري والصناعي في إطار التشاركية التي تحرص الحكومة عليها دائما بما يعزز إجراءات المحافظة على المخزون الغذائي ووفرة السلع بشكل مستمر.وأوضح الشمالي أن العمل جار لوضع حد أعلى لأسعار الحاويات لغايات احتساب وتخمين الرسوم الجمركية عليها، فيما تم الطلب من شركة الصوامع منح القطاع الخاص أسعارا تشجيعية وبالكلف للتخزين لتخفيض الكلف في هذه المرحلة وذلك لغايات تعزيز المخزون من السلع الغذائية.وأشار الشمالي إلى أنه تم التأكيد وبتوجيهات من رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة على المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية لتوفير السلع وبنفس الأسعار لنهاية شهر رمضان المبارك.ولفت الشمالي الى وجود تنسيق مع وزارة الزراعة وبطلب من القطاع الخاص، إذ تم تعليق العمل بإجراءات استيراد بعض السلع لغايات تعزيز المخزون وديمومة السلع الأساسية مثل اللحوم لضمان توفير واستمرار توريدها للسوق وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.كما تتضمن وقف العمل بشرط الاستيراد من بلد المنشأ مباشرة مع مراعاة متطلبات الحجر الزراعي النباتي، أو الشروط الصحية البيطرية، والسماح بالتحميل والتنزيل للبضائع بما لا يمس صلاحية المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تسهيل وتسرع عملية توريد السلع.وأكد الشمالي خطة للتحوط سيتم العمل على تعزيزها، وفيما يخص مادتي القمح والشعير فقد تم إنشاء العديد من المستوعبات بتوجيهات من جلالة الملك وذلك لزيادة القدرات التخزينية للمملكة من هاتين المادتين وضمن خطط الوزارة انشاء المزيد منها خلال الفترة المقبلة، بحسب الوزير.وأشار الى ان تعزيز المخزون من السلع الغذائية والمتابعة المستمرة مع القطاع التجاري والقطاع الخاص كونهما من يقوم بعمليات الاستيراد والإنتاج والوزارة تتولى تأمين وإدارة مخزون المملكة من مادتي القمح والشعير، إذ يتوفر مخزون من القمح يكفي لمدة 10 شهور، والشعير حوالي 8 أشهر، وباستمرار يتم طرح مناقصات لشراء مزيد من الكميات.وأشار إلى أن أسعار الخبز ستبقى ثابتة دون أي تغيير وصدر قرار عن مجلس الوزراء بالاستمرار بتثبيت أسعار الخبز وهنالك مخصصات دعم مرصودة في مشروع موازنة العام 2024 لهذه الغاية.وأكد الشمالي، أن الوزارة قامت بالإيعاز لمراقبي الأسواق بتعزيز الرقابة في كافة المحافظات وكذلك رصد المتغيرات التي قد تطرأ على الأسعار ولا تهاون في تطبيق قانون الصناعة والتجارة والتشريعات الناظمة للسوق الأخرى على كل من يرتكب مخالفات تموينية أو قد يحدث خلال في مجريات السوق.ولفت الى ان تشريعات ضبط الاسواق تتعلق بقوانين الصناعة والتجارة وحماية المستهلك والمنافسة وتعليمات المغالاة بالأسعار إذ اشتملت على نصوص قانونية واضحة تعطي الوزارة المكنة القانونية اللازمة لضبط السوق ومن ذلك تحرير المخالفات واحالتها الى القضاء وهنالك عقوبات مالية واحكام بالحبس.كما لدى الوزارة صلاحية تحديد سقوف سعرية لأي سلعة ترتفع أسعارها بدون مبرر كما حدث في مرات سابقة عندما وجدت الوزارة ارتفاعا في أسعار سلع مثل الألبان وبيض المائدة والدجاج وأصناف من الخضار.وأشار الوزير، إلى دراسة أجرتها الوزارة لأسعار 90 سلعة، من أول أسبوعين من الشهر الحالي مقارنة مع أسعار كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي تبين استقرار أسعار 70 سلعة مثل الأرز والسكر والزيوت النباتية ومنتجات الألبان وغيرها، فيما بينت الدراسة ذاتها انخفاضا في أسعار 13 سلعة مثل اللحوم البلدية وبعض أصناف الخضار وارتفاع أسعار 7 سلع مثل دجاج النتافات وبعض أصناف الخضار.