الثلاثاء 19 أيلول 2023
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الشمالي: منجزات عديدة تحققت حتى الآن في سياق الرؤية الاقتصادية

وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي يزور عددا من المصانع في منطقة سحاب
وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي يزور عددا من المصانع في منطقة سحاب
أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي حرص الحكومة المتواصل على دعم وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي ومعالجة الصعوبات التي يواجهها انطلاقا من أهميته في مجمل النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات الوطنية وتنشيط بيئة الأعمال.اضافة اعلان

وأضاف الشمالي خلال زيارته عددا من المصانع في منطقة سحاب اليوم الثلاثاء ولقائه مستثمرين في القطاع الصناعي أن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة العام الماضي وبرنامجها التنفيذي بتوجيهات من جلالة الملك تتضمن محركات أساسية موجهة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وقال إن هنالك العديد من المنجزات التي تحققت حتى الآن في سياق الرؤية الاقتصادية ومنها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتصدير وصندوق دعم الصناعة وإطلاق المرصد الصناعي لبناء قاعدة بيانات خاصة بقطاعات التصنيع المختلفة وتطوير استراتيجيات خاصة بها.

يشار إلى أنه تم إطلاق عدة برامج لدعم القطاع الصناعي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والعمل جار لإنشاء وتطوير أرض للمعارض واعداد خطة لترويج المنتجات الدوائية محليا وخارجيا وكذلك إعداد سياسة صناعية شاملة لتعزيز تنافسية مستدامة.

وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين أن الحكومة تولي الشراكة مع القطاع الخاص والتواصل مع مختلف مكوناته ميدانيا أهمية كبيرة وذلك للاطلاع على آليات العمل ورصد الصعوبات والعمل على معالجتها.

ورعى الشمالي الإعلان عن اختراع صناعي جديد في مصنع مهنة للتكنولوجيا الصناعية والهندسية الذي يوفر حلولا وأدوات متطورة للقطاع الصناعي في عدد من المجالات خاصة الانشائية منها بحضور الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون الأسرة مها علي والأمين العام للوزارة دانا الزعبي ونائب رئيس غرفة صناعة عمان تميم القصراوي وعدد كبير من الصناعيين.

ويمثل المصنع قصة نجاح للمرأة ألأردنية وتمكينها اقتصاديا حيث تملكه وتديره أمينة مرعي.

كما زار الشمالي شركةMS Pharma / مصنع الحقن MS Pharma Injectable حيث اطلع على سير العمل، وتم تقديم عرض حول مجموعة مصانع MS Pharma مع التركيز على مصنع الحقن المخصص للمحاليل والحقن الوريدية، والتقى بالفريق الإداري فيها ممثلا بمغيث سختيان وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي.
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