 
الخميس 23 أيار 2024
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الشمالي يؤكد أهمية بناء شراكة تكاملية اقتصادية مع السعودية

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مباحثات اقتصادية أردنية سعودية

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أن العلاقات الأردنية نموذج للعلاقات العربية العربية في ظل متانة العلاقات التي تجمع البلدين على مختلف المستويات. 

وقال خلال مباحثات أردنية سعودية اليوم مع وفد يراسه وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف لابد من علاقة تكاملية شراكات استراتيجية تخدم مصالح البلدين
وبين أن السعودية تعتبر الشريك التجاري الثالث المملكة وان ارقام التبادل التجاري في ارتفاع ولابد من الحفاظ عليها.
من جانبه، أكد الوزير السعودي الخريف أن القدرات الصناعية الاردنية تعطي امل بالمنطقة خصوصا بعد زيارة عدد من المصانع بالأردن.

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وقال الخريف لا بد من تفعيل العلاقات المميزة والقوية  التي تجمع البلدين على مختلف المستويات بحيث يكون هنالك الفائدة منها أكبر بكثير وبما يحقق مصالح البلدين الشقيقين.


واضاف ان رؤية بلاده 2030 لا تخدم السعودية فقط بل تمتد إلى كافة الدول العربية والأردن اكثر الدول التي يمكن الاستفادة منها.

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