الشمالي يكشف لـ"الغد" تفاصيل خطة تخفيض الكلف وانتظام سلال التوريد

طارق الدعجة

الشمالي لـ"الغد":

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العمل على تشغيل خط نقل من جبل علي إلى صلالة ومنها للعقبة



منح القطاع الخاص أسعارا تشجيعية لتخرين البضائع بالصوامع



المخزون الغذائي للمملكة آمن ومريح ولدينا كفاية من مختلف السلع



لا تهاون بحق من يرتكب مخالفات تموينية ويتلاعب بالأسعار





العمل جارٍ على وضع حد أعلى لرسوم الشحن على الحاويات



كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي في حديث خاص لـ"الغد" اليوم، تفاصيل خطة الحكومة لتخفيض الكلف وانتظام سلاسل التوريد في ظل الأحداث الجارية في المنطقة، جرّاء تداعيات العدوان الصهيوني الغاشم على غزة، وأزمة الملاحة في البحر الأحمر.

وقال الشمالي، إن المخزون الغذائي للمملكة آمن ومريح حاليا، وإن لدينا كفاية من مختلف السلع ونتابع عمل سلاسل التوريد بشكل يومي والتواصل مستمر مع القطاع الخاص بشقية التجاري والصناعي في إطار التشاركية التي نحرص عليها دائما بما يعزز إجراءات المحافظة على المخزون الغذائي ووفرة السلع بشكل مستمر.

وأضاف الشمالي، إلى أن الوزارة تعمل في إطار تخفيض الكلف والحد من ارتفاعها مع القطاع الخاص على خط نقل يتولاه القطاع الخاص من منطقة جبل علي إلى صلالة ومنها للعقبة، مما سيحد من ارتفاع الكلف وعدم انتظام سلاسل التوريد خلال الفترة المقبلة وخاصة أننا مقبلين على شهر رمضان المبارك.



وأوضح وزير الصناعة، أن البواخر تتسع لـ 1200 حاوية 20 قدم و600 حاوية 40 قدم وتم أخذ الموافقات من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة ميناء الحاويات للاصطفاف في ميناء الحاويات وهذا يعزز المخزون واستمرار توريد السلع.



في سياق متصل أكد الشمالي أن العمل جارٍ لوضع حد أعلى لأسعار الحاويات لغايات تخفيض الرسوم الجمركية عليها، فيما تم الطلب من شركة الصوامع منح القطاع الخاص أسعارا تشجيعية وبالكلف للتخزين لتخفيض الكلف في هذه المرحلة وذلك لغايات تعزيز المخزون من السلع الغذائية.





وأضاف الشمالي إلى أنه تم التأكيد وبتوجيهات من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية لتوفير السلع وبنفس الأسعار لنهاية شهر رمضان المبارك.



وأشار الشمالي عن وجود تنسيق مع وزارة الزراعة وبطلب من القطاع الخاص، حيث تم تعليق العمل بإجراءات استيراد بعض السلع لغايات تعزيز المخزون وديمومة السلع الأساسية مثل اللحوم لضمان توفير واستمرار توريدها للسوق وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.

كما تتضمن وقف العمل بشرط الاستيراد من بلد المنشأ مباشرة مع مراعاة متطلبات الحجر الزراعي النباتي، أو الشروط الصحية البيطرية، والسماح بالتحميل والتنزيل للبضائع بما لا يمس صلاحية المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تسهيل وتسرع عملية توريد السلع.



كما أكد الشمالي أن الجهات حكومية المكلفة والمعنية بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء على اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك ولدينا خطة عمل متكاملة بهذا الشأن،

وقال الشمالي حول التشاركية مع القطاع الخاص، إنه سبق وتجاوزنا معه ظروفا صعبة مثل جائحة كورونا وتداعياتها والظروف الجيوسياسية العالمية و الحرب الروسية الأوكرانية وبقيت الإمدادات السلع ووفرتها في الأسواق دون نقص، وتحول الأردن إلى دولة مصدرة لمستلزمات طبية أساسية إبان الجائحة وعملت منظمة سلاسل التوريد بكفاءة عالية.

وتابع، إننا نواجه اليوم كما العديد من البلدان تحديات بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واضطرابات البحر الأحمر ونعمل كل التعامل للحد من أثارها على الاقتصاد الوطني والأسواق وسلاسل التوريد.



وأشار الوزير، إلى دراسة أجرتها الوزارة لأسعار 90 سلعة، من أول أسبوعين من الشهر الجاري مقارنة مع أسعار كانون ثاني من العام الماضي تبين استقرار أسعار 70 سلعة مثل الأرز والسكر والزيوت النباتية ومنتجات الألبان وغيرها، فيما بينت الدراسة ذاتها انخفاضا في أسعار 13 سلعة مثل اللحوم البلدية وبعض أصناف الخضار و ارتفاع أسعار 7 سلع مثل دجاج النتافات وبعض أصناف الخضار.



وأكد الشمالي، أن الوزارة قامت بالإيعاز لمراقبي الأسواق بتعزيز الرقابة في كافة المحافظات وكذلك رصد المتغيرات التي قد تطرأ على الأسعار ولا تهاون في تطبيق قانون الصناعة والتجارة والتشريعات الناظمة للسوق الأخرى على كل من يرتكب مخالفات تموينية أو قد يحدث خلال في مجريات السوق.