الإثنين 12 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الصناعة تحرر 107 مخالفات لمنشآت تجارية

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وزارة الصناعة والتِّجارة
اطَّلع مجلس الوزراء على التَّقرير الأسبوعي المقدَّم من وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين يوسف الشَّمالي حول الإجراءات المتَّخذة للرَّقابة على الأسواق.اضافة اعلان
وبيَّن الشَّمالي أنَّه جرى خلال الأسبوع الأوَّل من شهر شباط الجاري تسيير (112) جولة رقابيَّة تمَّت خلالها زيارة (1958) منشأة تجاريَّة، حيث نتج عنها تحرير (107) مخالفات.
كما لفت إلى أنَّه ومن خلال رصد أسعار (90) سلعة أساسيَّة خلال الأسبوع الأوَّل من شهر شباط الجاري شهدنا استقرار أسعار (70) سلعة منها، وانخفاض (10) وارتفاع (10) بنسب تتراوح ما بين (3 – 5%)، منوِّهاً إلى التزام المؤسَّستين الاستهلاكيَّتين المدنيَّة والعسكريَّة بالبيع وفق الأسعار الحاليَّة إلى ما بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، وفقاً لقرار مجلس الوزراء السَّابق في هذا الصَّدد.
وجدَّد الشَّمالي التَّأكيد على أنَّ مخزون المملكة من السِّلع الأساسيَّة آمن ويكفي لمدد الكفاية الآمنة، وأنَّ حركة الشَّحن تسير بانتظام ووفق المعتاد.
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