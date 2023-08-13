الصناعة والتجارة تنظم ورشة توعوية حول اتفاقيات التجارة الحرة

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نظمت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتعاون مع بيت التصدير وغرفة صناعة الأردن وغرفة صناعة إربد ورشة عمل توعوية حول اتفاقيات التجارة الحرة وفرص زيادة الصادرات.وهدفت الورشة التي تعد ضمن سلسلة ورشات عمل تنظمها الوزارة تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للتصدير التي تعد أحد الأدوات الهامة المتضمنة في رؤية التحديث الاقتصادي إلى توعية قطاعات الأعمال باتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها المملكة وكيفية تعظيم الاستفادة منها.وتم خلال الورشة عرض للاستراتيجية الوطنية للتصدير للأعوام 2023 – 2025، إضافة إلى عرض تفصيلي حول اتفاقيات التجارة الحرة التي يرتبط بها الأردن، الثنائية ومتعددة الأطراف، وقواعد المنشأ التي يجب أن تحققها المنتجات الأردنية للدخول إلى أسواق هذه الدول، معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب.كما تم التركيز على اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقيات التبادل التجاري الحر مع عدد من الدول، واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية التجارة الحرة مع دول رابطة "الافتا" واتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية "أغادير"، واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية وكندا وسنغافورة.يذكر أن منصة التصدير الأردنية، توفر معلومات عن الأسواق العربيّة والإقليميّة والعالميّة للشركة الصناعية، لزيادة المعرفة عن هذه الأسواق من خلال توفير دراسات متنوّعة عن الأسواق المختلفة واستراتيجيّات التصدير العالميّة، وتحتوي على دليل شامل متعلّق بخطوات التصدير، لتمكين الشركات، خصوصا التي لا تمتلك خبرات سابقة بالتصدير للاطّلاع على خطوات التصدير والبدء بتطبيقها، إضافة إلى ربط المنصّة الإلكترونيّة بعدد من مواقع الدراسات والأبحاث ومصادر المعلومات العالميّة، حيث تساهم في التشبيك بين الشركات الأردنيّة المصدّرة والمشتريين العالميين، كما تتيح المنصّة للشركات الأردنيّة إدراج معلوماتهم ومنتجاتهم على المنصّة مجّاناً كفرصة تسويقيّة لهم.