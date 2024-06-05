الصناعة والتجارة: رفع سعر طن الدقيق الموحد 3.6 دينار

رفعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، سعر بيع دقيق القمح الموحد المنتج من قبل مطاحن القطاع الخاص ومطحنة الجويدة، بما قيمته 3.661 دينار للطن الواحد، ليصبح سعره 169.695 دينار بدلاً من 166.034 دينار في نيسان الماضي.

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كما رفعت سعر بيع القمح للمطاحن، بنحو 2.585 دينار للطن الواحد، ليصبح 136.200 دينار بدلاً من 133.615 دينار لجميع مطاحن المملكة وفقا لأسعار شهر نيسان الماضي.



ويشترط القرار التزام المطاحن بتزويد المخابز بكل احتياجاتها من الطحين، حسب المخابز المعتمدة لديها، شريطة مراجعة المطاحن مديرية إدارة المخزون لاعتماد مخصصاتها، وخلافاً لذلك، يعتمد سعر القمح بحسب البند الثاني من قرار الوزارة، عند 251.363 دينار للطن الواحد عن كميات القمح المسحوبة والمطحونة زيادة عن المخصص المحدد للمطحنة أو أي مبيعات غير معتمدة من قبل مديرية إدارة المخزون.



ويستند القرار الذي يسري بدءاً من الأول من شهر حزيران الحالي، إلى قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتحرير أسعار مادة الطحين وتسعير مادة الخبز المتضمن تخفيض سعر الطحين الموحد 10 دنانير شريطة تعديل سعر الطحين الموحد عند أي تعديل على أسعار المحروقات أو أي متغيرات أخرى.



وتضمن القرار تحديد نسبة استخراج الطحين الموحد بـ 78 بالمئة ونسبة استخراج النخالة بـ 22 بالمئة، وتحديد نسبة استخراج الأنواع الأخرى من الطحين حسب المواصفة القياسية.