 
الأربعاء 05 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الصناعة والتجارة: رفع سعر طن الدقيق الموحد 3.6 دينار

main_image65e5a8f444858-1128x700
طن الدقيق الموحد

 رفعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، سعر بيع دقيق القمح الموحد المنتج من قبل مطاحن القطاع الخاص ومطحنة الجويدة، بما قيمته 3.661 دينار للطن الواحد، ليصبح سعره 169.695 دينار بدلاً من 166.034 دينار في نيسان الماضي.

اضافة اعلان


كما رفعت سعر بيع القمح للمطاحن، بنحو 2.585 دينار للطن الواحد، ليصبح 136.200 دينار بدلاً من 133.615 دينار لجميع مطاحن المملكة وفقا لأسعار شهر نيسان الماضي.


ويشترط القرار التزام المطاحن بتزويد المخابز بكل احتياجاتها من الطحين، حسب المخابز المعتمدة لديها، شريطة مراجعة المطاحن مديرية إدارة المخزون لاعتماد مخصصاتها، وخلافاً لذلك، يعتمد سعر القمح بحسب البند الثاني من قرار الوزارة، عند 251.363 دينار للطن الواحد عن كميات القمح المسحوبة والمطحونة زيادة عن المخصص المحدد للمطحنة أو أي مبيعات غير معتمدة من قبل مديرية إدارة المخزون.


ويستند القرار الذي يسري بدءاً من الأول من شهر حزيران الحالي، إلى قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتحرير أسعار مادة الطحين وتسعير مادة الخبز المتضمن تخفيض سعر الطحين الموحد 10 دنانير شريطة تعديل سعر الطحين الموحد عند أي تعديل على أسعار المحروقات أو أي متغيرات أخرى.


وتضمن القرار تحديد نسبة استخراج الطحين الموحد بـ 78 بالمئة ونسبة استخراج النخالة بـ 22 بالمئة، وتحديد نسبة استخراج الأنواع الأخرى من الطحين حسب المواصفة القياسية.

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
02052024_081748

سقوف سعرية للدجاج المباع للفنادق والمطاعم

منذ24 ساعة
مبنى وزارة الصناعة والتجارة -(من المصدر)

الصناعة: عطاء لشراء 100 أو 120 ألف طن قمح

22 أيار 2024
اقرأ أيضا
453648_1_1651170217

الجيطان: اهتمام ملكي كبير بقطاع الصناعات الغذائية

منذ3 ساعة
صادرات الأردن لمنطقة التجارة العربية

566 مليون دينار صادرات تجارة عمان في 5 أشهر

منذ3 ساعة
8192291-864728743

"حقائق" حكومية عن الليمون والبطاطا في الأردن

منذ21 ساعة
إحدى حظائر الأغنام المنتشرة قبيل عيد الأضحى - (تصوير: ساهر قدارة)

600 ألف رأس من الخراف متاحة لعيد الأضحى

منذ22 ساعة
بيض المائدة

الأردن صدر 20 مليون بيضة ونحو ربع مليون رأس من الأغنام

منذ23 ساعة
02052024_081748

سقوف سعرية للدجاج المباع للفنادق والمطاعم

04 حزيران 2024
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

غزة جائعة.. لا تعيدوا مأساة السوريين!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

هل ستشن إسرائيل الحرب على لبنان؟

ماهر أبو طير |اليوم

الرسائل الاقتصادية في مقابلة ولي العهد

موسى الساكت |اليوم

وزير شجاع

سلامة الدرعاوي |اليوم

يا له من إحساس مفعم بالفخر والسرور

د.خليف الخوالدة |اليوم

أحزاب تبحث عن النخب وحالمون ينشغلون بـ"التسعيرة"

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
1717502019609647800

ثلاثة شرور‏

ترجمات | منذ18 ساعة
1717502019669648000

اقتصاديات الضفة سترسخ السلطة الفلسطينية أو تدفعها إلى الانهيار

ترجمات | منذ18 ساعة
اسرائيل وحماس

‏اليمين الإسرائيلي يريد كل الأرض الفلسطينية، وهو سبب إرهاب الدولة

ترجمات | منذ23 ساعة
بوتين

هل تصل التحالفات الغربية إلى حديقة بوتين الخلفية؟

ترجمات | منذ23 ساعة
القراءة

‏لماذا ما نزال نقرأ الكتب؟

ترجمات | منذ24 ساعة
1717331093106020500

حرب إسرائيل السرية على المحكمة الجنائية الدولية‏ (2-2)

ترجمات |02 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
68130817-6f63-43b8-b9c6-7c2639fb38f6 copy

الغسلة الإخبارية

عريس 29 أيار 2024

hajjaj copy

نفسي 03 حزيران 2024

for-web

عبودية الترند 02 حزيران 2024

WhatsApp Image 2024-06-02 at 5.28

موبايل 01 حزيران 2024

web copy

شهداء فلسطين 31 أيار 2024

7df72e3e-1408-40fc-b913-c06cf1123645 (1) copy
 