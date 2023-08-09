"الصندوق السعودي الأردني"يعقد اجتماعه غير العادي وينتخب مجلس إدارة جديدا

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عقدت الهيئة العامة لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار اجتماعها غير العادي، أول من أمس، بواسطة تقنية الاتصال المرئي والمسموع الإلكتروني، حيث تمت الموافقة على القرارات المدرجة على جدول الأعمال.وترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، هشام عطار، كما حضره أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والمساهمين، ومندوب مراقب عام الشركات.وخلال الاجتماع، تم استكمال إجراءات نقل كامل أسهم صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية في شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، لـصالح الشركة السعودية الأردنية للاستثمار، وهي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.وكان صندوق الاستثمارات العامة، أصبح في الربع الأول من العام الحالي، المساهم الوحيد في شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، وذلك بعد استحواذه على حصة البنوك الأردنية في الشركة، في خطوة تؤكد الأهمية الاستراتيجية التي يوليها صندوق الاستثمارات العامة للسوق الأردنية.وأوضح البيان الصحفي الصادر عن الشركة السعودية الاردنية للاستثمار، أن نقل كامل أسهم صندوق الاستثمارات العامة في شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار لصالح الشركة السعودية الأردنية للاستثمار، يعكس حرص صندوق الاستثمارات العامة على توسيع حضوره وخططه الاستثمارية في الأردن، كما يؤكد التزامه بالاستثمار في مشاريع مستدامة ومجدية اقتصادياً بمختلف القطاعات الحيوية والواعدة في الأردن، وذلك تماشيا مع استراتيجيته في بناء وتعزيز الشراكات الاقتصادية الإقليمية.وكان صندوق الاستثمارات العامة، أعلن في شهر تشرين الأول(أكتوبر) من العام الماضي، تأسيس خمس شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة عُمان، وذلك بعد إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار في شهر آب(أغسطس) من العام نفسه؛ حيث ستستثمر هذه الشركات في قطاعات استراتيجية عدة، من ضمنها: البنية التحتية، والتطوير العقاري، والتعدين، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والأغذية والزراعة، والتصنيع، والاتصالات والتقنية، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية.هذا وقد شهد اجتماع الهيئة العامة غير العادي، قبول استقالة مجلس إدارة شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، وانتخاب مجلس إدارة جديد، يتألف من: عبد المجيد أحمد الحقباني، ومتعب محمد الشثري، وفادي عادل السعيد.