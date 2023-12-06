الأربعاء 06 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الضريبة تدعو أصحاب الشركات للتأكد من التسجيل في نظام الفوترة

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي على أصحاب الشركات والمنشآت والأفراد الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني الى ضرورة التأكد من قيام المدراء الماليين والمحاسبين والمفوضين لديهم من القيام بتسجيل شركاتهم ومنشآتهم بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني وذلك لتوفيق أوضاعهم قانونيا.اضافة اعلان
وأوضح أبو علي، أن التسجيل بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني يمكن المسجلين بالنظام من الاستفادة من المزايا التي توفرها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لهم ومنها سرعة إنجاز معاملاتهم وتسريع حصولهم على إبراء الذمة وتأجيل دفع الضريبة والتخلص من أعباء نقل دفاتر الفواتير والبيانات المالية من الشركات إلى مكاتب مدققي الضريبة ومعاملة الإقرارات التي يتم تقديمها منهم معاملة خاصة ومختلفة عند اختيار عينة التدقيق.
واكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على أصحاب ومدراء الشركات والمنشآت وكذلك الأفراد الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني ممن لم يقوم المدراء الماليين والمحاسبين أو المفوضين الضريبين لديهم بتسجيل هذه الشركات والمنشآت ونشاط الأفراد بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني حتى الآن إلى أهمية التأكيد عليهم بسرعة التسجيل في النظام وتوفيق أوضاعهم مع متطلبات نظام الفوترة الوطني الإلكتروني بأسرع وقت ممكن تجنبا للمساءلة القانونية والتعرض للغرامات القانونية.
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