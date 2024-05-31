الضريبة تدعو المؤسسات للتقيد بالتعامل مع المسجلين بنظام الفوترة الوطني

وأوضح أبو علي أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أتاحت للمدراء الماليين والمعنيين بالشراء وطرح العطاءات والمناقصات والجهات الرقابية المختلفة في جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة التحقق من التزام الشركة أو المؤسسة أو المورد أو المهني أو مؤدي الخدمة بالتسجيل بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني عند شراء السلع أو الحصول على خدمات مقابل البدل وذلك بالدخول إلى الرابط الإلكتروني على موقع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
وجاء تعميم وزير المالية استناداً لأحكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 وتعديلاته الذي ألزم الشركات والمنشآت والمهنيين ومؤدي الخدمات والحرفيين الذين يطبقون نظام الفوترة بإصدار الفاتورة إلكترونياً من خلال نظام الفوترة الوطني الإلكتروني.