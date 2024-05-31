 
الجمعة 31 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الضريبة تدعو المؤسسات للتقيد بالتعامل مع المسجلين بنظام الفوترة الوطني

مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي
مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي
 دعا مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة إلى ضرورة الالتزام بالتعميم الصادر عن وزير المالية بخصوص الطلب من المؤسسات العامة، ضرورة التقيد عند شراء السلع أو الحصول على خدمات مقابل البدل بأن يتم ذلك من خلال الشركات والمنشآت والمهنيين والحرفيين والأفراد الذين التزموا قانونيا بالتسجيل بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني.اضافة اعلان

وأوضح أبو علي أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أتاحت للمدراء الماليين والمعنيين بالشراء وطرح العطاءات والمناقصات والجهات الرقابية المختلفة في جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة التحقق من التزام الشركة أو المؤسسة أو المورد أو المهني أو مؤدي الخدمة بالتسجيل بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني عند شراء السلع أو الحصول على خدمات مقابل البدل وذلك بالدخول إلى الرابط الإلكتروني على موقع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

وجاء تعميم وزير المالية استناداً لأحكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 وتعديلاته الذي ألزم الشركات والمنشآت والمهنيين ومؤدي الخدمات والحرفيين الذين يطبقون نظام الفوترة بإصدار الفاتورة إلكترونياً من خلال نظام الفوترة الوطني الإلكتروني.
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