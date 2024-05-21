 
الثلاثاء 21 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الضريبة تدعو الملزمين لعدم التأخر بالتسجيل بنظام الفوترة

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دائرة الضريبة

دعا مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني، من الشركات والمنشآت ومؤدي الخدمات والمهنيين والحرفيين والأفراد الملزمين بالنظام، ممن لم يقوموا حتى الآن بتسجيل نشاطهم في النظام، إلى ضرورة تسجيل شركاتهم ومنشآتهم ونشاطهم بالنظام وتوفيق أوضاعهم قانونيا، من خلال الدخول إلى الرابط الإلكتروني: ‏

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واكد أبو علي، أن الدائرة ستقوم بإلغاء الغرامات التي ترتبت على الملزمين بنظام الفوترة، ممن لم يقوموا بالتسجيل والإنضمام للنظام حال قيامهم بتوفيق أوضاعهم قانونيا والتسجيل قبل نهاية شهر أيار الحالي.


وأشار الى أن التسجيل بالنظام ، يمكن المسجلين من الاستفادة من المزايا التي توفرها الدائرة لهم، ومنها سرعة إنجاز معاملاتهم الضريبية وتسريع الحصول على براءة الذمة، وتأجيل دفع الضريبة والتخلص من أعباء نقل دفاتر الفواتير والبيانات المالية من الشركات والمنشآت إلى مكاتب مدققي الدائرة، ومعاملة الإقرارات التي يتم تقديمها من الملتزمين معاملة خاصة عند اختيار عينة التدقيق.


وأوضحت الدائرة، أنه يمكن لجميع المكلفين التواصل مع مركز خدمات المكلفين في الدائرة من خلال الهاتف أو تطبيق واتس آب على هاتف رقم 062222130 أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، للإرشاد وتلقي المساعدة المطلوبة والإجابة على استفساراتهم وملاحظاتهم، ومساعدتهم بسير إجراءات معاملاتهم إلكترونيا والرد عليها في أقصر وقت ممكن.
 

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