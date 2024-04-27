الضريبة: تمديد تقديم البيانات المالية الأصولية لغاية 30 أيار

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وأكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن اخر موعد تقديم الإقرارات الضريبية والبيانات المالية الأولية بقي كما هو قانونيا في نهاية 30 نيسان الحالي، حيث دعت المكلفين الملزمين بتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن السنة المالية 2023 لتقديمها ودفع المبالغ المعلنة فيها إلكترونيا قبل نهاية 30نيسان الحالي.كما دعت المكلفين إلى ضرورة تسليم إقرارات ضريبة الدخل للدائرة مرفق بها البيانات المالية الأولية قبل انتهاء الفترة القانونية مع نهاية يوم الثلاثاء المقبل 30 نيسان تجنبا لتعرضهم للغرامات التي نص عليها القانون والتي تشمل ضريبة مضافة لعدم تقديم الإقرار الضريبي، وكذلك غرامة بواقع 4 بالألف من قيمة المبالغ الضريبية المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.