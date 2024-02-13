الضمان توضح شروط استحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية

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أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تخصيص (948) راتب وفاة طبيعية خلال العام الماضي 2023، ليصل العدد التراكمي لرواتب تقاعد الوفاة الطبيعية حتى تاريخ 31/12/2023 إلى (24509) رواتب تقاعدية.وأشارت المؤسسة إلى أنه يشترط لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، أن يكون للمؤمن عليه المتوفى فترة اشتراك فعلي بالضمان لمدة لا تقل عن (24) اشتراكاً من ضمنها (6) اشتراكات متصلة، وأن تحدث الوفاة خلال فترة اشتراكه بالضمان.وأضافت أنه يخصص هذا الراتب لورثة المؤمن عليه المستحقين من بداية الشهر الذي يتوفى فيه، كما يُصرف لهم بدل نفقات جنازة بقيمة (700) دينار.وأكدت المؤسسة أن قانون الضمان الاجتماعي تضمّن أيضاً تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمن عليه الأردني المستحقين على الرغم من وفاته خارج الخدمة المشمولة بالضمان، وذلك شريطة أن يكون له مدة اشتراك سابقة لا تقل عن (120) اشتراكاً فعلياً بالضمان من ضمنها (12) اشتراكاً متصلاً، ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (60) شهراً من تاريخ إيقاف اشتراكه وحتى تاريخ حدوث الوفاة.