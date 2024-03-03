الضمان توضح ميزات تأمين إصابات العمل

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وأوضحت المؤسسة أن أهم ما يميّز تأمين إصابات العمل والمنافع التي يوفرها أنه لا يشترط فترات اشتراك محددة للمؤمن عليه لاستحقاق أي منفعة من منافع هذا التأمين وإنما يستفيد منها المؤمن عليه منذ اليوم الأول لالتحاقه بالعمل، شريطة أن تكون إصابة العمل معتمدة من قبل المؤسسة.وبينت أنه إذا نشأ عن إصابة العمل وفاة المصاب يخصص راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل ويوزع على الورثة المستحقين بنسبة 75% من أجره الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة، ويزاد هذا الراتب عند تخصيصه زيادة عامة بقيمة (40) دينارا، ويخصص هذا الراتب لورثة المؤمن عليه المستحقين من بداية الشهر الذي يتوفى فيه، كما يُصرف لهم بدل نفقات جنازة بقيمة 700 دينار.