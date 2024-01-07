الأحد 07 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الضمان: 5% زيادة الأجر الخاضع للمشتركين اختياريا لعام 2024

شعار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
شعار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن نسبة الزيادة السنوية لعام 2024 على الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي للمؤمّن عليهم المشتركين اختيارياً بالضمان هي (5%) كحدٍ أقصى.اضافة اعلان

وأكدت المؤسسة أن بإمكان كافة المشتركين اختيارياً بالضمان الاجتماعي تعديل نسبة الزيادة السنوية على رواتبهم الخاضعة للاقتطاع للعام 2024 خلال الفترة الممتدة ما بين (1/1/2024 ولغاية 15/2/2024).

وأضافت أن المشتركين اختيارياً قبل تاريخ 1/1/2019 يحتفظون بنسبة الزيادة على رواتبهم التي قاموا بتحديدها قبل ذلك التاريخ والتي لا ترتبط بالتغيير السنوي لها، وذلك في حال عدم توقف اشتراكهم الاختياري، أو في حال لم يقوموا بتعديل هذه الزيادة على رواتبهم الخاضعة للاقتطاع.

وأشارت المؤسسة إلى أن خدمة تعديل الزيادة السنوية متاحة إلكترونياً من خلال الدخول إلى الحساب الشخصي للمؤمن عليه في موقعها الإلكتروني أو عبر تطبيقها على الهواتف الذكية، أو من خلال تطبيق سند الحكومي، ثم اختيار طلب تعديل نسبة الزيادة السنوية من خيار خدمات المنتسبين اختيارياً، وفي حال عدم طلب هذه الزيادة خلال الفترة المحددة فلن يتم إدخال أي زيادة على الأجر الخاضع للضمان وسيبقى الأجر الخاضع كما هو في العام 2023.

وبينت أن نسبة الزيادة على رواتب المؤمّن عليهم المشمولين بصفة اختيارية بالضمان الاجتماعي ليست ثابتة وتتغير بشكل سنوي تبعاً للزيادة في متوسط الأجور ويُعاد النظر بها في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام تبعاً لمعدّل النمو السنوي لمتوسط الأجور في المؤسسة، إذ إن سقف الزيادة لأجر المؤمن عليه الخاضع للضمان اختيارياً يكون ضعفيّ نسبة النمو في متوسط الأجور شريطة أن لا تقل النسبة المعتمدة للزيادة عن (5%) ولا تزيد على (10%) سنوياً.

ووجهت المؤسسة دعوتها لكافة المشتركين اختيارياً للتواصل معها لأي استفسار أو سؤال عبر خدمة الدردشة التفاعلية على موقعها الإلكتروني www.ssc.gov.jo، أو الاتصال معها بأي وقت من داخل الأردن على الرقم (117117) أو من داخل وخارج الأردن على الرقم (065008080)، أو عبر بريدها الرسمي [email protected].
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