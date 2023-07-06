الخميس 06 تموز 2023
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الطاقة: الاحتياطي الأولي للعناصر الأرضية النادرة يقدر بـ5 ملايين طن

وزير الطاقة خلال زيارته موقع أبوخشيبة
وزير الطاقة خلال زيارته موقع أبوخشيبة
قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إنها أطلقت العديد من المشاريع للتنقيب عن الذهب في جبل مبارك والتنقيب عن خام الليثيوم في منطقة فينان، والتي توجت بتوقيع مذكرات تفاهم مع شركات محلية ودولية، في إطار جهودها لإعادة الزخم لقطاع التعدين في المملكة من خلال تنفيذ البرنامج الوطني للتعدين.اضافة اعلان

وأكدت الوزارة إطلاق ثلاثة مشاريع استكشاف للعناصر الأرضية النادرة والتي يقدر الاحتياط الأولي منها بـ 5 ملايين طن، وتوجت المشاريع بتوقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف الخام في منطقة دبيديب جنوب المملكة مع (شركة العناصر الجديدة البيئية) في 12 كانون ثاني 2022 على أرض مساحتها 2400 كم مربع ولمدة عشر سنوات.

كما أطلقت مشاريع للتنقيب عن خامات عدة منها عناصر الزنك والرصاص، وهي مشاريع مستمرة استكمال لمشاريع المسح الجيولوجي السابقة، مثل مشروع المسح الجيوكيميائي الحالي في منطقة سمرة طيبة في وادي عربة لعناصر الزنك والرصاص.

ووقعت الوزارة، منذ مطلع العام الماضي، 9 مذكرات تفاهم للتنقيب عن النحاس والذهب والليثيوم والفوسفات والعناصر الأرضية النادرة، ومن المتوقع أن يرتفع عدد مناطق الاستكشاف حتى نهاية العام الحالي إلى 15 منطقة.

كما أن وزارة الطاقة بالتعاون مع شركة “مكنزي” العالمية تعد استراتيجية قطاع التعدين الهادفة إلى زيادة القيمة المضافة لقطاع التعدين وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي وجلب الاستثمارات الداخلية والخارجية للقطاع.-(هلا أخبار)
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