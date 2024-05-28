"الطاقة المتجددة" يوقع 50 اتفاقية مع منشآت صناعية

اضافة اعلان

وسيتضمن الحفل توقيع 50 اتفاقية مع المنشآت الصناعية المشاركة والمستفيدة من منحة البرنامج وخدماته، بتمويل من صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، ومع تقديم الدعم الفني المجاني من قبل فريق من الخبراء المختصين.ويأتي حفل الإطلاق بالتزامن مع احتفالات المملكة بمناسبة عيد الاستقلال الميمون الثامن والسبعين، حيث يهدف إلى تعزيز أسس التعاون بين مختلف الأطراف المعنية ببرامج رفع كفاءة المنشآت الصناعية، ودعم التنمية المستدامة والابتكار ، سعياً لتحقيق طموح أردن أخضر.وسيحضر حفل الإطلاق غرف الصناعة لمحافظات المملكة، وشركات التدقيق الطاقي التسعة المعتمدة من قبل الوزارة، و المنشآت الصناعية المستفيدة من البرنامج سابقا والتي كانت قد حققت قصص نجاح.