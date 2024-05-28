 
الثلاثاء 28 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الطاقة المتجددة" يوقع 50 اتفاقية مع منشآت صناعية

وزارة الطاقة والثروة المعدنية - (أرشيفية)
وزارة الطاقة والثروة المعدنية - (أرشيفية)
تحت رعاية وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة/رئيس مجلس إدارة صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، يطلق الصندوق بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن ممثلة برئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير ، الخميس المقبل 30/5 حفل توقيع اتفاقيات برنامج تنفيذ تقنيات كفاءة الطاقة للمصانع. اضافة اعلان

وسيتضمن الحفل توقيع 50 اتفاقية مع المنشآت الصناعية المشاركة والمستفيدة من منحة البرنامج وخدماته، بتمويل من صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، ومع تقديم الدعم الفني المجاني من قبل فريق من الخبراء المختصين. 

ويأتي حفل الإطلاق بالتزامن مع احتفالات المملكة  بمناسبة عيد الاستقلال الميمون الثامن والسبعين، حيث يهدف إلى تعزيز  أسس التعاون بين مختلف الأطراف المعنية ببرامج رفع كفاءة المنشآت الصناعية، ودعم التنمية المستدامة والابتكار ، سعياً لتحقيق طموح أردن أخضر.   
وسيحضر حفل الإطلاق غرف الصناعة لمحافظات المملكة، وشركات التدقيق الطاقي التسعة المعتمدة من قبل الوزارة، و المنشآت الصناعية المستفيدة من البرنامج سابقا والتي كانت قد حققت قصص نجاح.
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