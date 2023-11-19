الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

اضافة اعلان

انخفضت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية، بالأسبوع الثاني من تشرين الثاني الحالي، مقارنة مع معدلاتها في الأسبوع الأول من ذات الشهر.وبحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية، التي أعلنتها اليوم الأحد، سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الثاني من تشرين الثاني سعرا بلغ 788.1 دولار للطن، مقارنة بـ 803.8 دولار، معدل سعره في الأسبوع الأول، بنسبة انخفاض بلغت 2 بالمئة.وسجل البنزين أوكتان 95، 845 دولارا للطن مقابل 851.4 دولار، المسجل في الأسبوع الأول بنسبة انخفاض بلغت 0.8 بالمئة.وانخفض سعر السولار من 804.1 إلى 739.4 دولار للطن، بنسبة انخفاض بلغت 8 بالمئة، كما انخفض سعر الكاز من 853.5 إلى 800.7 دولار للطن، بنسبة انخفاض بلغت 6.2 بالمئة.وانخفض سعر زيت الوقود من 449.6 إلى 430.6 دولار للطن بنسبة انخفاض 4.2 بالمئة، في حين ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في تشرين الثاني الحالي إلى 617.5 دولار للطن مقارنة بـ 611.3 دولار للطن معدل سعره في تشرين الأول الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 1 بالمئة.من جهة أخرى، انخفض معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من تشرين الثاني الحالي ليصبح 83.6 دولار للبرميل، مقارنة بـ 87.6 دولار معدل سعره في الأسبوع الأول، بنسبة انخفاض بلغت 4.5 بالمئة.-(بترا)