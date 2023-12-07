الخميس 07 كانون الأول 2023
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الطاقة تحصل على الآيزو

وزارة الطاقة والثروة المعدنية - (أرشيفية)
وزارة الطاقة والثروة المعدنية - (أرشيفية)
حصلت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الثلاثاء على شهادة الآيزو ISO9001:2015 في مجال إعداد وتطوير السياسات والتشريعات الملائمة لتحقيق أمن التزود بالطاقة بشكل مستدام والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وفق أفضل الممارسات العالمية، من قبل شركة SGS الأردن.اضافة اعلان

وأكدت أمين عام الوزارة المهندسة أماني العزام خلال الإعلان عن نتيجة التدقيق الداخلي على الوحدات التنظيمية في الوزارة من قبل الشركة، أهمية شهادة الآيزو للوزارة في دعم أعمالها وضمان استنادها على نظام إجراءات موثق وثابت، ما يحقق الوضوح والاستدامة في العمل وتخفيض الكلف والنفقات وضمان ثقة الشركاء والمتعاملين بالمؤسسة وتحقيق رضى متلقي الخدمات.

وثمنت العزام جهود فريق التدقيق الداخلي من موظفي الوزارة وفريق شركة SGS على جهودهم خلال المرحلة التحضيرية وملاحظاتهم التي مكنتنا من اتخاذ الإجراءات التصحيحية بما يتوافق والممارسات الفضلى، لافتة إلى أن الشهادة تعتبر خطوة هامة تمكن الوزارة من تطبيق سياستها العامة والمتمثلة بالرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية وضمان استمرارية المؤسسة بالعمل والتطور والقدرة على المنافسة، لا سيما وأن الوزارة تتولى مهمة التخطيط الشامل للقطاع ووضع السياسات العامة والتأكد من تنفيذها بما يحقق الأهداف العامة لقطاع الطاقة في الأردن.

من جانبها، ثمنت مدير مديرية التخطيط والتطوير المؤسسي في الوزارة المهندسة شروق عبد الغني دعم الإدارة العليا وجهود المدققين الخارجيين وتعاونهم وحرصهم على إبراز الجانب الإيجابي في الوزارة.

وبينت عبد الغني أن الوزارة تسعى دوما للتحسين والتطوير المستمر وأن الحصول على شهادة الآيزو هو استكمال لرحلة التميز التي بدأتها الوزارة وتسعى إلى استكمالها.

وأشارت إلى دور وجهود فريق التدقيق الداخلي من موظفي الوزارة في التحضير لهذه المرحلة، التي توجت بالحصول على الشهادة، وشكرت الوحدات التنظيمية على تعاونها لتحقيق هذا الإنجاز.

بدوره، أثنى نائب مدير شركة SGS المهندس هشام جلهم على الجهد التكاملي لكادر الوزارة ابتداء من القيادة العليا والموظفين، لافتا إلى أن شهادة الآيزو ISO9001:2015 التي أحرزتها الوزارة اليوم تمثل بداية رحلة للمحافظة على نظام داخلي قابل للتطور والتحسين بشكل مستمر في المستقبل.
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