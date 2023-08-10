"الطاقة" تدرس تحميل "المرافق النفطية" جزءا من مسؤولية تأمين الغاز الطبيعي

رهام زيدان

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قال وزير الطاقة والثروة المعدنية د. صالح الخرابشة: "إن الحكومة تدرس ايلاء جزء من مسؤولية تأمين الغاز الطبيعي للشركة اللوجستية لإدارة المرافق النفطية".وأوضح الخرابشة في رده على سؤال لـ "الغد"، أن هذا التوجه يأتي ضمن جهود تخفيف الأعباء على شركة الكهرباء الوطنية باعتبارها المشتري والبائع الوحيد للطاقة في الأردن، وهو الأمر الذي أدى إلى تكبدها خسائر كبيرة في السنوات السابقة.وأضاف، أن ذلك يأتي أيضا في ظل جهود الحكومة لزيادة استخدام الغاز الطبيعي في عدد من القطاعات الحيوية في المملكة وتحديدا القطاع الصناعي، باعتباره من أكثر القطاعات استهلاكا للطاقة لتخفيف كلفها عليه.وكان الخرابشة بين سابقا، أن السبب الرئيسي لمشاكل شركة الكهرباء الوطنية وخسائرها التي تجاوزت 5 مليارات دينار، يأتي من الفرق بين كلفة إنتاج الكهرباء المباعة للمستهلكين والبالغ حاليا 11.2 فلس لكل كيلو واط مقابل متوسط سعر بيعها البالغ 7.8 فلس.تأسست الشركة اللوجستية للمرافق النفطية "جوتك" في العام 2015، وهي شركة مساهمة خاصة، مملوكة بالكامل للحكومة بدأت أعمالها التشغيلية خلال العام 2018، وجاء تأسيسها كجزء من خطة الحكومة لإعادة هيكلة وتحرير قطاع النفط، وذلك بعد انتهاء اتفاقية امتياز مصفاة البترول الأردنية في العام 2008، وتشغل جوتك 3 محطات مستقلة موزعة بشكل استراتيجي في المملكة، وتوفر سعة تخزين إجمالية تبلغ حوالي 755,000 متر مكعب للمشتقات النفطية و 41,360 مترا مكعبا للغاز البترولي المسال، وتمكن خلال السنوات السابقة من الحفاظ على هوامش ثابتة مع زيادة في سعة التخزين والقدرة التشغيلية.يذكر أن خسائر شركة الكهرباء الوطنية ارتفعت العام الماضي بنسبة 52 %، مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث بلغت هذه الخسائر العام الماضي نحو 232.8 مليون دينار مقارنة مع 152.8 مليون دينار العام الذي سبقه.وبلغت الخسائر المتراكمة للسنة بنهاية العام الماضي 5.36 مليون دینار، مقارنة مع 5.13 مليون دينار بنهاية العام 2021، أي بزيادة نسبتها 7.6 %. إلى ذلك ارتفعت تكلفة الكيلو واط/ ساعة العام الماضي بنسبة6.7 % إلى 82.42 فلس من 77.21 فلس في 2021، ومن ذلك بلغت خسائر تكلفة مبيعات الغاز الطبيعي 13.78 مليون دينار مقارنة مع 10.58 مليون دينار العام الذي سبقه.