الإثنين 29 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الطاقة" تشارك في أعمال المؤتمر الأول للنفط والغاز في بغداد

WhatsApp Image 2024-01-29 at 10.26.53 AM
الأردن يشارك في أعمال المؤتمر الأول للنفط والغاز في بغداد
شارك الأردن ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية في أعمال المؤتمر الأول للنفط والغاز وآفاقه المستقبلية، المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، خلال يومي 27-28 كانون الثاني.اضافة اعلان
وتحدث رئيس الوفد الأردني مدير مشاريع المصادر الطبيعية في الوزارة الجيولوجي بهجت العدوان في كلمته الافتتاحية في المؤتمر عن النشاطات التي تقوم بها الوزارة في مجال الاستكشافات النفطية والدراسات المصاحبة لها وأعمال الحفر.
وتناول العدوان أهم المشاريع المستقبلية في مجال النفط والغاز، مشيرًا إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومة الأردنية سعيا لتسهيل وتوفير  بيئة حاضنة للاستثمار  في هذا المجال وفقا لرؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا .
من جانبه استعرض أعضاء الوفد الأردني المهندس بسام عبابنة والمهندسة فداء عبد الحق  الفرص الاستثمارية في منطقة السرحان التطويرية، و الخصائص النفطية لحقل حمزة ومناطق الاستكشاف النفطية في الأردن.
وشارك في المؤتمر الذي يعقده الاتحاد العام للمهندسين العرب بالتعاون مع نقابة المهندسين العراقية إضافة إلى الأردن، سوريا، لبنان، العراق ، ليبيا، مصر ، السودان وسلطنة عمان.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
شاب يوصل أسطوانة غاز لأحد المنازل في عمان - (الغد)

السعايدة: مليون و٤٠٠ ألف أسطوانة غاز استهلاك المملكة الأسبوع الماضي.

منذ 9 دقيقة
مصاغات ذهبية

تراجع المجوهرات والحبوب يسهم بانخفاض مستوردات المملكة

منذ3 ساعة
file (16)

دعوة شركة حاويات العقبة لمنح اعفاءات من رسوم التخزين

منذ18 ساعة
533943

إرتفاع ارباح تنمية أموال الأيتام بنسبة 14 % العام الماضي

منذ19 ساعة
قمح - (تعبيرية)

"الصناعة والتجارة" تطرح عطاء لشراء 100 أو 120 ألف طن قمح

منذ24 ساعة
وزارة الصناعة والتجارة والتموين

الصناعة والتجارة: السماح بتجديد بطاقة المستورد قبل 10 أيام من انتهاء صلاحيتها

28 كانون الثاني 2024
افكار و مواقف

خطوة جديدة نحو التهجير والتوطين

ماهر أبو طير |اليوم

انتخابات 2024

جهاد المنسي |اليوم

العدالة في الميزان!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

الأونروا.. ضحية جديدة

سميح المعايطة |اليوم

تفخيخ العالم بالقهر

مالك العثامنة |اليوم

سياسة التفجير والقتال الأصعب في غزة

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
1706437485178106500

‏كل الإسرائيليين يهود؛ كل اليهود إسرائيليون: المغالطة المكرورة

ترجمات | منذ15 ساعة
1706350268426397800

كيف يرتبط تطوير غاز بحر غزة بالاجتياح الإسرائيلي‏ للقطاع؟

ترجمات |27 كانون الثاني 2024
1706350853756409300

الخلافات الداخلية تحد من خيارات نتنياهو مع واشنطن

ترجمات |27 كانون الثاني 2024
1706185540164526500

غزة.. المرافقة الإعلامية للإبادة الجماعية

ترجمات |26 كانون الثاني 2024
1706185540264526700

مشروع آلون الأبدي

ترجمات |26 كانون الثاني 2024
وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير يؤدي طقوسًا دينية عند حائط المبكى، القدس المحتلة - (أرشيفية)

مجتمع عسكريتاري: تشوهات التاريخ والواقع في أسس الهوية الإسرائيلية (3-3)

ترجمات |24 كانون الثاني 2024
 
 