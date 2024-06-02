 
الأحد 02 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الطاقة تطلق خدمات المرحلة الأولى التجريبية لمشروع الأتمتة

وزارة الطاقة والثروة المعدنية
وزارة الطاقة والثروة المعدنية

أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، يوم الخميس الماضي، إطلاق 5 خدمات إلكترونية جديدة في مجال الوقاية الإشعاعية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، شملت خدمات، طلب إصدار رخصة مؤسسية لاستيراد المواد المشعّة، وطلب إصدار رخصة مؤسسية لمراكز وعيادات فحص هشاشة العظام، وطلب إصدار تصريح (استيراد، تصدير، إعادة تصدير، عبور، نقل، تخزين مؤقت) لمواد مشعّة أو أجهزة إشعاعية، وطلب إصدار رخصة مؤسسية لمراكز وأقسام وعيادات طب الأسنان، وطلب إصدار رخصة شخصية لممارسة العمل الإشعاعي.

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وأضاف المهندس السعايدة أن مشروع أتمتة الخدمات يشكل نقلة نوعية في عمل الهيئة ويهدف إلى إعادة هندسة الاجراءات وتحسين جودة الخدمة المقدمة وتبسيط الإجراءات والحد من الوقت المستغرق للوصول إلى الخدمة وسرعة إنجاز المعاملات ومعرفة الاجراء المتخذ بشأنها وتسهيل متابعتها بسهولة ويُسر، وإتاحة الدفع الإلكتروني واستلام التصاريح والرخص بالصيغة النهائية لكل خدمة عن بُعد. وتوفير قنوات إلكترونية جديدة لتقديم الخدمة من خلال موقع الهيئة الإلكتروني وباستخدام تطبيق سند الحكومي. 

كما ثمّن السعايدة الجهود المبذولة من قبل المعنيين في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والشركة المنفذة للمشروع وكوادر الهيئة التي شاركت في تحقيق هذا الانجاز بتميز وإبداع.

وشارك في الحضور من الهيئة مدير تكنولوجيا المعلومات المهندسة ميسون راضي والمهندس علي العضايلة من مديرية الوقاية الإشعاعية، ومن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مدير إدارة التمكين والتحول الرقمي المهندس رامي الرواشدة، ومدير وحدة إدارة المشاريع المهندسة حنين الشمايلة، ومدير المشروع المهندسة رنا عبيدات، والمدير التنفيذي للشركة المنفذة للمشروع SIREN ومدير المشروع في الشركة كريم شلهوب، بالإضافة إلى عدد من الكوادر المعنية من الهيئة والوزارة والشركة المنفذة للمشروع.

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