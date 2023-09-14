الخميس 14 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

"الطاقة" تعد دراسة تحسين كفاءة الطاقة في المباني الأردنية

f3f3019d-1f52-476b-928b-1da723cfa0de
صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة
أكد مدير صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في الوزارة رسمي حمزة اليوم الخميس على أهمية برنامج تحسين كفاءة الطاقة في المباني الأردنية، لا سيما المباني المنزلية ومباني القطاع العام، والتي تستهلك ما نسبته 48% من اجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية في جميع القطاعات في الاردن وهي النسبة الأعلى بينها.اضافة اعلان
وأشار حمزة خلال افتتاحه ورشة العمل النهائية لبرنامج تبادل المعرفة من خلال الوكالة الكورية لتشجيع التجارة والاستثمار KOTRA مندوبا عن أمين عام الوزارة بحضور السفير الكوري في عمان كيم دونج جي وكبير مستشاري برنامج تبادل المعرفة الى أهمية اعداد الدراسات المعنية بكفاءة الطاقة، في ظل التحديات التي يواجهها العالم في تأمين مصادر الطاقة بأشكالها ما يخلق الحاجة لاتخاذ التدابير الممكنة لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها في القطاعات المختلفة. 
 وشكر حمزة برنامج الوكالة الكورية لتشجيع التجارة والاستثمار (KOTRA) و الفريق البحثي على تنظيم الورشة لعرض نتائج الدراسة النهائية لتحسين كفاءة الطاقة في المباني الأردنية التي تعمل عليها كل من الوزارة والوكالة، مؤكدا على ضرورة متابعة تنفيذ توصياتها، مشيدا بالمنفعة التي تم اكتسابها من برنامج تبادل المعرفة في التعلم ومشاركة الخبرات من الجانب الكوري خلال ورشات العمل التي تمت في البلدين للاطلاع على نجاح الدولة الكورية في مجال كفاءة الطاقة وتطبيقاتها و إدارتها.
منظمة التجارة العالمية

"التجارة العالمية": الأردن يمكن أن يتأثر بالتكتلات الجديدة للاقتصاد منذ19 ساعة

علما الأردن والسعودية

بحث سكة "العقبة والماضونة" مع السعوديين قريبا منذ19 ساعة

حادث سير في شارع الاستقلال بعمان-(أرشيفية)

تعويض حوادث المركبات غير المؤمنة.. ما الشروط؟ منذ19 ساعة

WhatsApp Image 2023-09-13 at 11.30.27 AM

نقابة تجار ومنتجي الاثاث تلتقي مصنعي الاردن 13 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
PiaSsSd51bfjJzAntBhJpowaT4tVpZ07JjzjbhJa

سعي حكومي لرفع مساهمة الطاقة المتجددة بتوليد الكهرباء إلى 50%

22 آب 2023
اقرأ أيضا
بورصة عمان - (أرشيفية)

مؤشر البورصة ينهي تعاملاته على ارتفاع

منذ 53 دقيقة
فندق - (تعبيرية)

72 % نسبة إشغال فنادق الـ5 نجوم في الأردن خلال عطلة نهاية الأسبوع

منذ2 ساعة
قلعة مكاور الأثرية في مادبا- (من المصدر)

الزيارة الملكية لمادبا تعيد التركيز على أولوية تنمية القطاع السياحي

منذ19 ساعة
حاويات بضائع في ميناء العقبة - (أرشيفية)

تحديات تعيق زيادة الصادرات وتضعف المنافسة

منذ19 ساعة
مؤشر "البورصة" ينخفض 0.18 %

مؤشر البورصة يرتفع %0.23

منذ19 ساعة
Untitled-1

تجارة الأردن: تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة ثقة بالاقتصاد الوطني

منذ19 ساعة
افكار و مواقف

30 عاما بعد أوسلو: "الاحتلال في كل مكان"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

مخالفات قانون السير

سلامة الدرعاوي |اليوم

تثبيت المقدسيين.. هدف أردني

سميح المعايطة |اليوم

في المسألة الأوروبية

مالك العثامنة |اليوم

لماذا لا يكون الصنوبر مثمرا؟

رزان زعيتر |اليوم

خط الحرير الجديد دون تركيا والصين

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات | منذ19 ساعة
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
Untitled-1

حقيقة جدل العباءات المدرسية في فرنسا‏

ترجمات |11 أيلول 2023
جنود أميركيون يفتشون قصرًا مدمرًا في بغداد، العراق، 7 نيسان (أبريل) 2003 – (أرشيفية)

حروب ما بعد 9/11 قتلت نحو 4.5 مليون إنسان

ترجمات |11 أيلول 2023
1694336044841334900

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (2-2)

ترجمات |10 أيلول 2023
 