الطاقة توضح قرار وقف تركيب عدادات شحن سيارات الكهربائية

رهام زيدان

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وأضاف السعايدة، أن نسبة الانجاز في المشروع لغاية الان نحو٤٠٪.وأوضح رئيس هيئة الطاقة والمعادن، أن نسبة التوفير من استخدام الغاز المضغوط من حقل الريشة بدل الوقود ٥٠٪وأكد السعايدة أن سيتم في الوقت القريب، فتح محطات جديدة للغاز المضغوط من الريشة، من خلال مستثمرين اردنيين.وبين أنه الهيئة أوقفت السماح بتركيب عدادات شحن السيارات الكهربائية في المنازل لغايات السلامة العامة وتنظيمها لاستئنافها مستقبلاً.وتابع السعايدة أن الوقف فقط للعمارات اما المنازل المستقلة، لم يتم إيقافه وبامكان اي مواطن في عمارة شبك سياراته على عداد منزله.