 
الثلاثاء 28 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لا تعديل على تعرفة شحن المركبات الحالية

الطاقة توضح قرار وقف تركيب عدادات شحن سيارات الكهربائية

11-1-1200x675
عدادات سيارات الكهرباء
قال رئيس هيئة الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، إن مع نهاية عام ٢٠٢٥ سيتم استبدال جميع عدادات الكهرباء في المملكة بعدادات ذكية.

وأضاف السعايدة، أن نسبة الانجاز في المشروع لغاية الان نحو٤٠٪.اضافة اعلان

وأوضح رئيس هيئة الطاقة والمعادن، أن نسبة التوفير من استخدام الغاز المضغوط من حقل الريشة بدل الوقود ٥٠٪

وأكد السعايدة أن سيتم في الوقت القريب، فتح محطات جديدة للغاز المضغوط من الريشة، من خلال مستثمرين اردنيين.

وبين أنه الهيئة أوقفت السماح بتركيب عدادات شحن السيارات الكهربائية في المنازل لغايات السلامة العامة وتنظيمها لاستئنافها مستقبلاً.

وتابع السعايدة أن الوقف فقط للعمارات اما المنازل المستقلة، لم يتم إيقافه وبامكان اي مواطن في عمارة شبك سياراته على عداد منزله.
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2024-05-28 at 12.52.23 PM

السقاف: المنتجات الأردنية وصلت إلى أكثر 1.5 مليار مستهلك حول العالم

منذ1 ساعة
وزارة الطاقة والثروة المعدنية - (أرشيفية)

"الطاقة المتجددة" يوقع 50 اتفاقية مع منشآت صناعية

منذ3 ساعة
WhatsApp Image 2024-05-28 at 10.39.29 AM (1)

"إنتاج" تقيم للعام الثاني جناحا أردنيا في معرض كومكس بسلطنة عُمان

منذ4 ساعة
إغلاق 34 محل خضار وفواكه في السوق المركزي

تعرف على أسعار الخضار والفواكة اليوم

منذ4 ساعة
منتدى استثمر في الاقتصاد الرقمي

دعوة لجعل عمان "عاصمة للاقتصاد الرقمي"

منذ23 ساعة
أسعار الدجاج

حماية المستهلك: مئات الشكاوى بشأن عدم توفر الدجاج

27 أيار 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

قواعد الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

بذكرى الاستقلال.. ما الذي نريده للأردن؟

محمود خطاطبة |اليوم

معيار الدولة الناجحة اقتصاديا (2-1)

حسني عايش |اليوم

حديث ولي العهد

سلامة الدرعاوي |اليوم

مصر وثمن العدوان على غزة

سميح المعايطة |اليوم

هل سيغير غياب رئيسي توجهات إيران؟

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
1716810649037455500

مذاكرات المحكمة الجنائية: ماذا ظن مسهّلو المذبحة؟

ترجمات | منذ17 ساعة
"إسرائيل تقتل الأطفال بقنابل أميركية.. أوقفوا الإبادة الجماعية" - (المصدر)

‏إسرائيل تنحدر إلى البربرية‏

ترجمات |26 أيار 2024
مخيم للطلاب المناصرين للفلسطينيين في جامعة أميركية - (المصدر)

غزة والعصيان في الجامعات الأميركية

ترجمات |26 أيار 2024
سفينة شحن تعبر قناة بنما، أيار (مايو) 2024 - (المصدر)

البنى التحتية تعيد صياغة المشهد الجيوسياسي

ترجمات |25 أيار 2024
موقع بناء محطة تشانغجيانغ للطاقة النووية، مقاطعة هاينان الصينية، 28 حزيران (يونيو) 2023 - (أرشيفية)

الدوافع الحقيقية وراء التوسع النووي الصيني

ترجمات |24 أيار 2024
الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي - (أرشيفية)

ماذا بعد وفاة الرئيس رئيسي؟‏

ترجمات |22 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

غزة

عطلة 26 أيار 2024

hajjaj

العطلة 25 أيار 2024

العطلة

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78 24 أيار 2024

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78

مجاعة الحرب في غزة 19 أيار 2024

حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

1946 23 أيار 2024

357d9064-45d5-48e2-a175-11ae3be899c4 (1)
 