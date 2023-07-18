الطاقة توقع اتفاقية مع شركة استرالية للتنقيب عن النحاس

رهام زيدان

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أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة Metal Bank Limited (MBK) الاسترالية لاستكشاف خامات النحاس في منطقة وادي ملقة جنوب البحر الميت.