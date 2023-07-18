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الاقتصاد المحلي
الثلاثاء 18 تموز 2023
10:19 ص
الطاقة توقع اتفاقية مع شركة استرالية للتنقيب عن النحاس
توقيع اتفاقية مع شركة استرالية للتنقيب عن النحاس في البحر الميت
رهام زيدان
أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة Metal Bank Limited (MBK) الاسترالية لاستكشاف خامات النحاس في منطقة وادي ملقة جنوب البحر الميت.
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