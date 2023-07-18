الثلاثاء 18 تموز 2023
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الطاقة توقع اتفاقية مع شركة استرالية للتنقيب عن النحاس

توقيع اتفاقية مع شركة استرالية للتنقيب عن النحاس في البحر الميت
توقيع اتفاقية مع شركة استرالية للتنقيب عن النحاس في البحر الميت
أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة Metal Bank Limited (MBK) الاسترالية لاستكشاف خامات النحاس في منطقة وادي ملقة جنوب البحر الميت.اضافة اعلان
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شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية -(فيديو تعريفي) 17 تموز 2023

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

الضريبة تعقد اول برنامج خبير الضريبي للقطاع الخاص 17 تموز 2023

إطلاق البرنامج التدريبي الثاني لتأهيل الباحثين والباحثات عن العمل في القطاع السياحي

إطلاق البرنامج التدريبي الثاني لتأهيل الباحثين عن العمل في القطاع السياحي (رابط) 16 تموز 2023

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