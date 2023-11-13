الإثنين 13 تشرين الثاني 2023
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الطاقة توقع 4 مذكرات تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر

الطاقة توقع 4 مذكرات تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر
الطاقة توقع 4 مذكرات تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر
وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاثنين أربع مذكرات تفاهم مع شركة قعوار للطاقة وشركة فيلادلفيا للطاقة الشمسية المحليتين وشركة Amarenco MENA Services Co. DMCC الإيرلندية وشركة Enertrag الألمانية، بهدف إعداد دراسات الجدوى بهدف تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر في الأردن.اضافة اعلان

ووقع مذكرات التفاهم وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة وكل من المدير التنفيذي لشركة قعوار للطاقة حنا زغول والرئيس التنفيذي لشركة Amarenco يزن عبدالرزاق الفاعوري والرئيس التنفيذي لشركة فيلادلفيا عبدالرحمن شحادة، وعن شركة Enertrag وقعها المدير التنفيذي للشركة Dr. Gunar Hering ، والمدير الإقليمي لإسبانيا والشرق الأوسط Dr. Matthias Schmidt.

وقال الخرابشة في تصريح صحفي عقب توقيع مذكرات التفاهم: "نحن سعداء بالإنجاز الذي حققه الأردن في مجال الطاقة المتجددة، ونطمح إلى أن يكون الأردن لاعباً أساسياً في الإقليم لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وخاصة وقد وصلت نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 27% من الطاقة الكهربائية في الأردن حتى نهاية العام 2022 كما يدرس إمكانية استخدام الطاقة الحرارية إلى جانب الطاقة المتجددة".

وأشار إلى أن الأردن بدأ مبكراً بالتحضير لصناعة الهيدروجين الأخضر ولدينا الإصرار والعزيمة لقيادة الدور الريادي في هذا المجال في ضوء الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي (2020-2030) ومن ضمنها الاستثمار في مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن، ووفقا لاستراتيجة الوزارة.

وحول تفاصيل المذكرات الموقعة، أوضح الخرابشة أن مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة قعوار تهدف من خلالها الشركة لتوليد 100000 طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، في حين تهدف شركة فيلادلفيا إلى توليد 100000-200000 طن من الأمونيا الخضراء سنويا، كما تهدف شركة Enertrag الألمانية إلى إنتاج حوالي 200,000 طن من الأمونيا سنويًا، في حين ستنتج شركة Amarenco ما مقداره مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًا.

وأكد الخرابشة أن الوزارة مستمرة في توقيع المزيد من مذكرات التفاهم مع الشركات الراغبة بإنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن،لافتاً إلى أنه سيتم توقيع 5 مذكرات تفاهم خلال مؤتمر الأطراف COP28 المنتظرفي دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى أنه تم توقيع 3 مذكرات سابقاً وبالتوقيع اليوم يرتفع عدد المذكرات الموقعة إلى سبع مذكرات، تحدد الإطار العام للتعاون مع القطاع الخاص لغايات تسهيل وتمكين الشركات من عمل دراسات الجدوى الأولية لإنشاء مشاريع جديدة للهيدروجين الأخضر، ولمدة عام واحد، مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من الدراسات الأولية للشركات وفي ضوء النتائج ستدخل الوزارة معها في اتفاقيات إطارية وصولا إلى الاتفاقيات الاستثمارية النهائية للمشروع.

من جانبهم، عبر ممثلو الشركات عن أملهم في أن يتمكنوا من التوقيع على اتفاقيات استثمارية لاحقاً وبعد الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى لمشاريعهم، مؤكدين أن التوقيع يعتبر فرصة ثمينة للاستثمار في صناعة جديدة عالميا ولها مستقبل مشرق، وأشاروا إلى أهمية المشاريع الجديدة في خلق فرص عمل للمجتمع المحلي، وتوثيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في صناعة الهيدروجين الأخضر والأمونيا.

وحضر توقيع الاتفاقيات أمين عام الوزارة المهندسة أماني العزام ومساعد الأمين العام لشؤون الطاقة المهندس حسن الحياري ومدير مديرية التخطيط والتطوير المؤسسي المهندسة شروق عبد الغني ومدير الشؤون القانونية يارا عكاشة، وكادر متخصص من الشركات الموقعة على الاتفاقيات.
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