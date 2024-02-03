الطاقة.. عدم ثبات التعليمات والقوانين يزعزع الثقة بالشراكة بين القطاعين

رهام زيدان

اضافة اعلان

عمان- رغم أهمية شراكة الدولة مع القطاع الخاص ضمن اتفاقيات طويلة الأجل لشراء الطاقة إلا أن عدم ثبات التعليمات والقوانين يجعل هذه الشراكة قائمة على "أرض رخوة"، بحسب خبراء.ويؤكد الخبراء أن عدم ثبات التعليمات وعدم الالتزام بالاتفاقيات من قبل الحكومة لا بد أن يؤثر على ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية في الأردن خصوصا إذا ما طبقت أي قرارات جديدة بأثر رجعي.ومثال على ذلك، توجه الحكومة أخيرا لإعادة التفاوض مع شركات في القطاع الخاص لشراء الطاقة المنتجة من قبل هذه الشركات بأسعار أقل من المتفق عليه.ويشار إلى أن الحكومة مرتبطة بعدد من الاتفاقيات لشراء طاقة كهربائية منتجة من مشاريع القطاع الخاص سواء من مصادرها التقليدية أو المتجدد وهي ملزمة بهذه الاتفاقيات بشراء كامل إنتاج المشاريع بأسعار محددة ضمن إطار زمني محدد تحكمه الاتفاقية.وفيما انخفضت أسعار الطاقة عالميا أخيرا، تسعى الحكومة لخفض أسعار الشراء المتفق عليها ضمن اتفاقيات مسبقة مع القطاع الخاص، الأمر الذي يؤكده مستثمرون أنه يضر بالبيئة الاستثمارية.ويذكر أن الحكومة بدورها تشتري الطاقة لصالح الشركة الوطنية للكهرباء ثم تبيعها لشركات التوزيع ثم إلى المستهلك.مدير عام شركة قعوار للطاقة حنا زغلول قال إن "الأردن انموذج للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال الطاقة المتجددة والذي من خلاله كان هنالك تعاون جاد وبناء وخاصة ما بين عامي 2008و2014 والذي كان نتاجه إيجاد بيئة قانونية وتشريعية وسياسات لنقل الأردن من استغلال الطاقة المتجددة من 2 % في عام 2008 إلى 28 % في 2023 وجلب مالايقل عن 4 مليارات دولار من الاستثمارات والتي كانت بمعظمها من القطاع الخاص بالإضافة إلى توفير آلاف فرص العمل.غير أن هذه الشراكة، بحسب زغلول، باتت في تراجع وبالتالي تراجع جلب الاستثمارات بسبب ⁠عدم ثبات التعليمات بإضافة رسوم إضافية وخاصة بأثر رجعي على المشاريع القائمة، مثل رسم الدينارين على كل كيلوواط للمشروع القائم والعامل.ومن هذه الأسباب أيضا ⁠عدم ثقة المستثمر بالبيئة الاستثمارية الخاصة بمشاريع الطاقة المتجددة وخاصة عند مطالبة الجانب الحكومي من المستثمرين بمراجعة الاتفاقيات الموقعة للمشاريع القائمة وعدم ثبات القوانين والتعليمات وتطبيقها بأثر رجعي دون حفظ حقوق المستثمرين للمشاريع القائمة، ذلك يرافقه أيضا محدودية الشبكة والتي يمكن تجاوزها بالاستثمار بالتقنية الحديثة من الشبكات الذكية والتخزين، بحسب زغلول.ومن المعيقات لحفز الاستثمارات بحسب زغلول عدم تخصيص أراض حكومية لإقامة مشاريع الطاقة المتجددة وبالتالي فتح المجال لتجارة الأراضي وبالتالي فتح المجال لبيع الرخص بطرق ملتوية للاستثمار بالمشاريع.ويضاف إلى ذلك ⁠العبء المالي الذي يتكلفه المستثمر بسبب ارتفاع أسعار الأراضي الخاصة ما يتبعها من معاملات ومتطلبات من عدة جهات حكومية لإقامة المشروع وكذلك المتطلبات التقنية وتكلفتها العالية من قبل شركات الكهرباء سواء لتقوية الشبكة في ذلك الموقع أو توسعتها على حساب المستثمر للموافقة على عمل المشروع.وفي ردها على توجه إعادة التفاوض على تخفيض أسعار بيع الطاقة المنتجة، أكد مصدر مسؤول في وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن هذه المراجعة أحد الإجراءات التصحيحية التي تقوم بها الوزارة لتخفيض كلف النظام الكهربائي وبما يحقق العدالة بين جميع الشركات العاملة في القطاع من جهة وشركة الكهرباء الوطنية من جهة أخرى، ولتحقيق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة على أسس متينة.ولهذه الغاية، قال المصدر "تم تعيين شركة استشارية لغايات إعداد دراسة مراجعة اتفاقيات شراء الطاقة حيث تهدف الدراسة إلى مراجعة الاتفاقيات من منظور فني، اقتصادي، تجاري، وقانوني، والاطلاع على الممارسات الفضلى في دول المنطقة والتجارب المماثلة في المجال، ووضع خطة عمل وتوصيات للتعامل مع الشركات الموقعة على الاتفاقيات".وحول علاقة صندوق النقد الدولي بهذه المراجعات قال المصدر إن "إجراء المفاوضات مع شركات الطاقة هو إجراء يقع ضمن خطة عمل الحكومة في التخفيف من خسائر شركة الكهرباء الوطنية، حيث تم اطلاع الجهات الشريكة بما فيها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على هذه الإجراءات".وقالت المستشارة في القطاع رانيا الهنداوي، إن "الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في قطاع الطاقة من أهم وأنجح الشراكات ليس فقط في قطاع الطاقة المتجددة وإنما في مجال الطاقة التقليدية وكذلك في مجال توزيع الكهرباء والذي قامت فيه الشراكات إما نتاج الخصخصة أو منح رخص امتياز تحولت لاحقا إلى رخص تجارية".وأوضح الهنداوي أن فكرة الشراكة تقوم على أنها خدمات عامة كانت تقدمها الحكومة للمواطنين وتديرها قبل أن يقوم القطاع الخاص بهذه المهمة بموجب عقود تنظم هذه العلاقة وتوضح حقوق وواجبات والتزامات كل طرف.أما إعادة النظر في هذه الاتفاقيات يمكن أن يؤثر على المركز القانوني والمالي، خصوصا إذا ما كانت هذه الاتفاقيات طويلة الأجل، كما تنفر المستثمرين الجدد وتولد لديهم مخاوفا من الإستثمار وتولد لديهم حسا بعدم استقرار وأمان السوق في وقت يعتبر فيه الاستقرار التشريعي من بين أهم عوامل نجاح الاستثمارات.وفي وقت تتيح فيه بعض الاتفاقات بنودا لإعادة التفاوض، فإن ذلك يجب أن يكون وفقا للهنداوي إذا ما دعت له حاجة فعلية نتيجة تبدل الظروف العالمية على سبيل المثال، فإن عليها دعوة المستثمرين للتفاوض بحيث يتم الوصول إلى نقطة يكون فيها الكل فائزا مع ترجيح مصلحة المواطنين في نهاية المطاف.والمهم في الأمر أيضا الحفاظ على حقوق المستثمرين الذي قد يلجأون في نهاية المطاف إلى التحكيم الدولي، علما بأن إعادة التفاوض قد يطلبها المستثمر أيضا إذا ما تغيرت ظروفه أيضا، مع الإشارة إلى أن التفاوض قد لا يقتصر على السعر وإنما من الممكن أن يكون حول سنوات.إلى ذلك، قال المدير العام السابق لشركة الكهرباء الوطنية د.أحمد حياصات "الأصل في هذه الاتفاقيات أنها بنيت وفقا للخبرات العالمية وتتماشى مع التجارب الدولية في هذا الشأن رغم أنها في بعض المراحل كانت تميل لصالح بعض الأطراف المستثمرة".وبين حياصات أنه طالما كان الاستثمار في قطاع الطاقة في الأردن محط ثقة مستثمرين وممولين عالميين ولذلك فإن إعادة التفاوض على بنود الاتفاقيات السابقة خصوصا بشأن أسعار شراء الطاقة من مشاريع هذه الاتفاقيات أمر غير جيد.ورأى حياصات أنه قد يكون من الصعب أن يتم التوصل إلى اتفاقيات في هذا الشأن مبينا أيضا أنه من المستبعد أن يطال المواطنين أثر جراء ذلك وأن التفاوض قد يضر بسمعة الأردن الاستثمارية دوليا بعد الثقة الكبيرة على صعيد تمويل هذه المشاريع.وأشار إلى أن الاتفاقيات تصاغ عادة لتغطي فترات تصل إلى 20 إلى 25 سنة آخذة بعين الاعتبار المتغيرات خلال هذه الفترة مثل التضخم وما وغيرها من العوامل التي تؤثر على جدوى الاستثمار.يذكر أن الحكومة أقرت العام الماضي قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، الذي يؤسس لممكنات جديدة تدعم مسار الاستثمار بالمملكة، ويأتي منسجما مع تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، ولغايات تهيئة البيئة الاستثمارية المحفزة لبناء شراكات مع القطاع الخاص.