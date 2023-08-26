"الطاقة والمعادن": التزام الرقابة على شركات القطاع لضمان استمرارية التزويد في الشتاء المقبل

رهام زيدان

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أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن التزامها بالرقابة على كل شركات القطاع سواء المحروقات أو الكهرباء باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة باستمرارية التزويد خلال فصل الشتاء المقبل كما هو الحال في مختلف الظروف الجوية.وقالت الناطق الإعلامي باسم الهيئة د. تحرير القاق "للغد" أمس إن الهيئة تلزم شركات ومحطات المحروقات وبموجب الرخص الممنوحة لها بتوفير مخزون احتياطي بنسب محددة في الرخص بما يضمن استمراية وأمن التزويد خلال الظروف الطارئة ومنها لظروف الجوية ومنها ظروف فصل الشتاء بما في ذلك زيادة الطلب أو عوائق التوريد.وأضافت القاق أن الرخص التي تمنحها الهيئة تلزم شركات توليد الكهرباء بتوفير الوقود اللازم لضامن استمارية العملية التوليدية كل منها بحسب نوع الوقود الذي تستخدمه سواء التقليدي أو الطاقة المتجددة.كما طلبت الهيئة من هذه الشركات مع بداية العام الحالي من هذه الشركات تحديث خطط الطوارئ التي تتبعها سواء في الشتاء أو الصيف لمواجهة ذروة الطلب في هذه الفصول وخطط الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، وكذلك تطوير مراكز الاتصالات والرد الآلي لديها.وبدأت الهيئة اعتبارا من الأسبوع الماضي بعقد دورات تدريبية لجميع كوادر الهيئة المشاركين في المناوبة بمركز المراقبة والطوارئ العامل على مدار الساعة، بهدف تطوير وبناء القدرات لتعزيز الدور التنظيمي والرقابي المناط بالهيئة، وتم خلالها الاطلاع على آلية واجراءات الرقابة من خلال متابعة البيانات والمعلومات المتاحة ضمن شاشات المراقبة التابعة للمركز.وتشمل شاشات المراقبة التابعة للمركز شاشات خاصة بمراقبة النظام الكهربائي مربوطة مع شبكات الضغط المتوسط ومراكز المراقبة والتحكم التابعة لشركات توزيع الكهرباء لتزويد الهيئة بالمعلومة بشكل فوري وعلى مدار الساعة، إضافة الى شاشات مراقبة البوابات والمنافذ الحدودية، وشاشات مراقبة محطات الرصد الإشعاعي البيئي المنتشرة بمختلف مناطق المملكة.وتتولى الهيئة ومنذ تاسيسها المسؤولية التنظيمية لقطاعي الكهرباء والمشتقات النفطية ضمن عدد من القطاع مناط بها مسؤولية تنظيمها حيث تقوم مديرية النفط ومشتقاته بتنظيم ومراقبة نشاطات قطاع تزويد المشتقات النفطية وفقا لنظام تنظيم وإدارة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وذلك من خلال منح التصاريح والتراخيص اللازمة للعاملين في قطاع النفط ومشتقاته، تنظيم نشاطات قطاع تزويد المشتقات النفطية من خلال منح التصاريح والتراخيص اللازمة للشركات العاملة في هذا القطاع، والتحقق من أساليب نقل وتوزيع وتخزين المشتقات النفطية وسلامتها ومراقبة كافة الشركات العاملة في المملكة في هذا المجال، ووضع خطة طوارئ وتنفيذها وتنفيذها من خلال مركز الطوارئ في الهيئة والعمل على تامين المحروقات للمواطنين وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الحالات الطارئة.أما في مجال الكهرباء تتضمن صلاحياتها التأكد من توفير خدمات الكهرباء من الجهات المرخصة إلى المستهلكين بصورة كافية، وضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية في مجال توليد ونقل وتوزيع وتزويد الطاقة الكهربائية وتشغيل نظام النقل.