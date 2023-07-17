الطاقة والمعادن تتيح خدمة "بلا دور"

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وقعت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مع شركة "بلا دور" ، اتفاقية تعاون لتعزيز استخدام منصة (بلا دور) الإلكترونية في الهيئة لتسهيل تقديم الخدمات ورفع كفاءتها.وبحسب بيان للهيئة اليوم الاثنين، وقع الاتفاقية رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة، والرئيس التنفيذي للقسم التجاري في شركة "بلا دور" حسام القاضي.وقال السعايدة، إن التعاون مع شركة "بلا دور" يشكل إضافة نوعية في إدارة الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال تحويلها الى خدمة رقمية شاملة، بهدف التسهيل على متلقي الخدمة وبما يضمن السرعة والتميز في إنجاز المعاملات، وتوفير الوقت والجهد اللازمين لتقديم الخدمة، ومواكبة متطلبات التكنولوجيا الرقمية في ظل التطور الذي يشهده العالم باستخدام التقنيات الحديثة التي تساهم في التخفيف على متلقي الخدمة.وأضاف، ان تطبيق "بلا دور" يمكن تحميله بشكل مجاني من خلال الهواتف الذكية واللوحية وبواسطة التطبيق، لتسهيل حصول المواطن على الخدمة المتميزة سواء المقدمة بشكل إلكتروني او التي تتطلب الحضور من خلال حجز دور او موعد إلكتروني مسبقا عن بعد، قبل الحضور الشخصي، اختصارا للوقت والجهد ودون الحاجة للانتظار في الطوابير والازدحام في أماكن تقديم الخدمة، واتاحة معرفة متطلبات الخدمة وإمكانية ارفاق الوثائق المطلوبة مسبقا للحصول على الخدمة بشكل اسرع لكافة القطاعات التي تنظمها الهيئة عبر تفعيل التطبيق الإلكتروني.واكد السعايدة، أهمية الاتفاقية لتحسين تجربة الخدمة التي تقدمها الهيئة وتحقيق أفضل استغلال للموارد المتاحة، تماشيا مع رؤى التحديث الاقتصادي لتعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، حيث تعتبر هذه الخطوة مبادرة استراتيجية لتحسين تجربة متلقي الخدمة في الهيئة ورفع مستوى رضى متلقي الخدمة وتحسين كفاءة الخدمة المقدمة.يذكر أن تطبيق "بلا دور " يتميز بقدرته على العمل من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بحيث يقوم النظام بعملية حسابية لعدد الأشخاص المتواجدين في موقع تقديم الخدمة، والوقت المتوقع للوصول إلى الدور مع الموظف المسؤول، بهدف تغيير طريقة تقديم الخدمات وإدارة تجربة العملاء بطريقة مميزة ونحو الأفضل.--(بترا)