الإثنين 17 تموز 2023
النسخة المطبوعة

الطاقة والمعادن تتيح خدمة "بلا دور"

هيئة الطاقة والمعادن
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
وقعت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مع شركة "بلا دور" ، اتفاقية تعاون لتعزيز استخدام منصة (بلا دور) الإلكترونية في الهيئة لتسهيل تقديم الخدمات ورفع كفاءتها.اضافة اعلان
وبحسب بيان للهيئة اليوم الاثنين، وقع الاتفاقية رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة، والرئيس التنفيذي للقسم التجاري في شركة "بلا دور" حسام القاضي.
وقال السعايدة، إن التعاون مع شركة "بلا دور" يشكل إضافة نوعية في إدارة الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال تحويلها الى خدمة رقمية شاملة، بهدف التسهيل على متلقي الخدمة وبما يضمن السرعة والتميز في إنجاز المعاملات، وتوفير الوقت والجهد اللازمين لتقديم الخدمة، ومواكبة متطلبات التكنولوجيا الرقمية في ظل التطور الذي يشهده العالم باستخدام التقنيات الحديثة التي تساهم في التخفيف على متلقي الخدمة.
وأضاف، ان تطبيق "بلا دور" يمكن تحميله بشكل مجاني من خلال الهواتف الذكية واللوحية وبواسطة التطبيق، لتسهيل حصول المواطن على الخدمة المتميزة سواء المقدمة بشكل إلكتروني او التي تتطلب الحضور من خلال حجز دور او موعد إلكتروني مسبقا عن بعد، قبل الحضور الشخصي، اختصارا للوقت والجهد ودون الحاجة للانتظار في الطوابير والازدحام في أماكن تقديم الخدمة، واتاحة معرفة متطلبات الخدمة وإمكانية ارفاق الوثائق المطلوبة مسبقا للحصول على الخدمة بشكل اسرع لكافة القطاعات التي تنظمها الهيئة عبر تفعيل التطبيق الإلكتروني.
واكد السعايدة، أهمية الاتفاقية لتحسين تجربة الخدمة التي تقدمها الهيئة وتحقيق أفضل استغلال للموارد المتاحة، تماشيا مع رؤى التحديث الاقتصادي لتعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، حيث تعتبر هذه الخطوة مبادرة استراتيجية لتحسين تجربة متلقي الخدمة في الهيئة ورفع مستوى رضى متلقي الخدمة وتحسين كفاءة الخدمة المقدمة.
يذكر أن تطبيق "بلا دور " يتميز بقدرته على العمل من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بحيث يقوم النظام بعملية حسابية لعدد الأشخاص المتواجدين في موقع تقديم الخدمة، والوقت المتوقع للوصول إلى الدور مع الموظف المسؤول، بهدف تغيير طريقة تقديم الخدمات وإدارة تجربة العملاء بطريقة مميزة ونحو الأفضل.
--(بترا)
دولار

250 مليون دولار من البنك الدولي للأردن منذ22 ساعة

وفد ملتقى الأعمال يبحث مع رجال أعمال في رام الله تعزيز التجارة البينية

وفد ملتقى الأعمال يبحث مع رجال أعمال في رام الله تعزيز التجارة البينية منذ22 ساعة

مذكرة تفاهم بين "الطاقة" و"البوتاس" لإعداد دارسات حول معدن الليثيوم

مذكرة تفاهم بين "الطاقة" و"البوتاس" لإعداد دراسات حول معدن الليثيوم منذ23 ساعة

مدينة العقبة

فرصة استثمارية لإنشاء مركز للإنتاج الفني والإعلامي بالعقبة منذ24 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
محطة محروقات

الطاقة: انخفاض أسعار البنزين بنوعيه وارتفاع الديزل والكاز عالميا

10 تموز 2023
heater

"الطاقة" تطرح عطاء تركيب 1200 سخان شمسي لمساكن الأسر الفقيرة في الأقاليم الثلاثة

05 تموز 2023
وزارة الطاقة والثروة المعدنية

الحياري: التوجه نحو الطاقة البديلة والخضراء من أولويات رؤية التحديث الاقتصادي

22 حزيران 2023
اقرأ أيضا
1689585098972

دعوة استثمارية للمشاركة في مشروع مسلخ عمان الجديد

منذ 17 دقيقة
1689582256508

"النقل البري": قبول الدفع بالبطاقات الائتمانية بدءاً من الأسبوع المقبل

منذ1 ساعة
1598876540609

شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية -(فيديو تعريفي)

منذ2 ساعة
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

الضريبة تعقد اول برنامج خبير الضريبي للقطاع الخاص

منذ3 ساعة
إطلاق البرنامج التدريبي الثاني لتأهيل الباحثين والباحثات عن العمل في القطاع السياحي

إطلاق البرنامج التدريبي الثاني لتأهيل الباحثين عن العمل في القطاع السياحي (رابط)

منذ22 ساعة
وفد ملتقى الأعمال يبحث مع رجال أعمال في رام الله تعزيز التجارة البينية

وفد ملتقى الأعمال يبحث مع رجال أعمال في رام الله تعزيز التجارة البينية

منذ22 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

"عباقرة" تحت القبة!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

تصويت الضفة الغربية في الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

ما يزال القلق قائما.. عليكم طمأنتهم

جهاد المنسي |اليوم

الحضور الخليجي في فضاء الذكاء الاصطناعي

د.عاصم منصور |اليوم

كلام في الصميم!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

قوة المبادرة في تفعيل الإصلاح

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1689339976363858400

في قلب إدلب المتمردة تحت سيطرة الإسلامويين

ترجمات |14 تموز 2023
1689157353301110400

‏الموصل العراقية تنهض من رماد "داعش" وتعيد بناء نفسها

ترجمات |12 تموز 2023
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات |11 تموز 2023
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات |10 تموز 2023
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات |09 تموز 2023
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
 