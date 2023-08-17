الطاقة والمعادن تغلق جميع المقالع المخالفة في الرويشد

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قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة في تصريح صحفي عقب الحملة التفتيشية المكثفة التي نفذتها الهيئة يوم أمس وطالت جميع المقالع والكسارات في منطقة الرويشد، أن كوادر الهيئة تمكنت من ضبط جميع المقالع المخالفة التي تعمل دون ترخيص وعددها 23 مقلع بعد أن تم منحها سابقا مهلة لتصويب اوضاعها ولم يتم الالتزام بها، وتم إيقافها عن العمل بالتعاون مع الجهات الأمنية وتحويل القائمين عليها الى الحكام الإداريين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم استناداً لأحكام قانون المصادر الطبيعية والتشريعات ذات العلاقة.وأكد المهندس السعايدة استمرار الهيئة في تكثيف عمليات الرقابة ومواصلة جولاتها الميدانية المكثفة على جميع المقالع والكسارات ومناطق التعدين المنتشرة في كافة مناطق المملكة وبشكل يومي أثناء وخارج أوقات الدوام الرسمي وفق برامج تفتيش فجائية أو مجدولة، للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط والعمل ضمن الاحداثيات والمناطق المحددة في التصاريح والرخص الممنوحة والالتزام بإعادة تأهيل الموقع وبمعايير المحافظة على البيئة وشروط السلامة العامة.لافتا ان الهيئة لن تتهاون في التصدي للاعتداءات الجائرة على المصادر الطبيعية وهدر المال العام واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والبيئة. مشيداً بدور الأجهزة الأمنية في التعاون مع الهيئة للتأكد من اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة أثناء ممارسة العمل.