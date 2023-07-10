الطباع: حريصون على تعزيز دور القطاع الخاص بعملية التنمية

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استقبل رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع وأعضاء مجلس الإدارة، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين والأفارقة الدكتور يسري الشرقاوي، ورئيسة لجنة المرأة الأفريقية في الجمعية صفاء الديهي، وذلك لبحث أوجه التعاون بين الجمعيتين وعرض دور الجمعية في السوق الأفريقي.وبين الطباع، أن الجمعية ومنذ تأسيسها حريصة على تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي ومهم في عملية التنمية الاقتصادية الى جانب دور الجمعية المهم في تعزيز البيئة الاستثمارية والترويج الاستثماري للأردن على المستويين العربي والدولي، لافتاً، إلى اهتمام الجمعية بالتشبيك بشكل مستمر مع مختلف الفعاليات الاقتصادية خاصة في مصر والسوق الأفريقي الذي يعتبر من أهم الأسواق الاقتصادية على مستوى المنطقة.وأشار الطباع، إلى تميز الأردن بعدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة والتي تشكل فرصا استثمارية مهمة يمكن للجانب الأفريقي الاستفادة منها خاصة في مجالات الرعاية الطبية وتكنولوجيا المعلومات، والتي تعد قطاعات مهمة في السوق الأفريقي ويمكن تحويلها بالتعاون على مستوى القطاع الخاص الى مشاريع وشراكات استراتيجية.كما بين الطباع، أهمية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر مع دول أفريقيا وذلك من خلال التعاون المشترك على مستوى القطاع الخاص والتعاون في إيجاد شراكات استراتيجية ليست فقط على المستوى الثنائي بين البلدين وإنما على المستوى العربي. خاصة مع وجود استثمارات أردنية متميزة في مصر.من جهته، أعرب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين والأفارقة الدكتور يسري الشرقاوي عن سعادته باللقاء مثمناً دور جمعية رجال الأعمال الأردنيين الاقتصادي المهم كأحد الممثلين للقطاع الخاص، لافتاً الى أن الجمعية حريصة على اللقاء وبشكل مستمر مع مختلف الفعاليات الاقتصادية لمناقشة أبرز القضايا التي تهم مجتمع الأعمال العربي، إلى جانب التعريف المستمر بجهود الجمعية المبذولة في مختلف المجالات والأصعدة.واستعرض موجزا حول أهم إنجازات الجمعية وجهودها في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في مختلف دول أفريقيا، لافتاً الى أنه تم إنشاء الجمعية في العام 2019، بهدف زيادة تعاون القطاع الخاص المصري مع النظراء الأفارقة. مبيناً أن الجمعية مكونة من عدد من اللجان من مختلف القطاعات وأبرزها القطاع الصناعي.وأشار الشرقاوي، الى أن الجمعية حريصة على بناء الثقة وتبادل المعلومات والتعاون لزيادة الأعمال التجارية بين الدول الأفريقية، من خلال تبادل الزيارات والتشبيك بين رجال الأعمال وتعريفهم بأهم الفرص الاستثمارية. كما وبين الشرقاوي الأهمية الاقتصادية لعدد من المشاريع المصرية المتميزة خاصة في مجالات المياه والطاقة.كما اتفق الجانبان على توقيع مذكرة تفاهم بهدف تعزيز العلاقات بين الأردن ودول أفريقيا وتبادل الخبرات إلى جانب التعاون المشترك في تبادل الوفود التجارية وبما يساهم في تعزيز أواصر العلاقات على المستوى العربي خاصة في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وإيجاد برامج عمل تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من مذكرة التفاهم المنوي توقيعها.هذا وحضر اللقاء، عضوا مجلس الإدارة، محمد البلبيسي، والمهندس يسري طهبوب.