الطباع يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وجمهورية التشيك

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استقبل رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع السفير التشيكي لدى المملكة اليكساندر سبوريش، لبحث آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية، في مقر جمعية رجال الأعمال الأردنيين.وأكد الطباع والسفير التشيكي الحرص على تنمية العلاقات الأردنية التشيكية والارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين البلدين إلى مستويات عالية، حيث أن البلدين تربطهم علاقات تاريخية تعود إلى منتصف الستينيات من القرن الماضي، و أشار الطباع على أهمية الدور التشاركي بين الأردن والتشيك، وحرص الجمعية على توحيد الرؤى السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين البلدين، وأشار الطباع على أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.وأعرب الطباع عن أهمية تسهيل فرص الاستثمار المشترك، حيث أن الأردن تتمتع بمزايا استثمارية عالية ومنطقة جاذبة للاستثمارات، تتيح فرص للمستثمرين التشيكيين في الاستثمار في المملكة، وحث على عرض الفرص الاستثمارية القائمة في التشيك للمستثمرين الأردنيين.من جانبه، أكد سبوريش على استعداد بلاده لتعزيز التعاون في المجال الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وتقديم الدعم اللازم لتحقيق نجاح المشاريع المشتركة، مقدراً دور الأردن في مواجهة التحديات الاقتصادية وذلك من ضغط اللجوء المستمر، ونسب البطالة المرتفعة بين المجتمع الأردني رغم وجود العمالة الأجنبية بنسب مرتفعة.وأكد على دور السفارة التشيكية في تقديم الدعم للمشاريع الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مختلف القطاعات، حيث أشاد في قطاع الطاقة والقطاع الطبي والتعليم في الأردن وأبدى اهتمام الجانب التشيكي في الاستثمار في تلك القطاعات، وأكد على تعزيز التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات بين البلدين.وتشير الإحصاءات إلا أنه في عام 2022 بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن والتشيك ما يعادل 28.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع عام 2021 حيث بلغ 34.4 مليون دولار أمريكي، وبلغت صادرات الأردن إلى التشيك في عام 2022 ما يعادل 0.86 مليون دولار أمريكي، وبلغت الواردات ما يعادل 27.3 مليون دولار، مسجلاً عجز في الميزان التجاري بقيمة 27.2 مليون دولار أمريكي.وقد حضر اللقاء من أعضاء مجلس إدارة الجمعية المهندس عبدالحليم عابدين، أيمن علاونة، ومدير عام الجمعية السيد طارق حجازي.