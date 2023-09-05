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الطباع يبحث تعزيز العلاقات الدبلوماسية والتعاون الثنائي بين الأردن والباكستان

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رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع والسفير الأردني لدى الباكستان الدكتور معن خريسات
 استقبل رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع السفير الأردني لدى الباكستان الدكتور معن خريسات، لبحث وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين وبحث فرص جديدة للشراكة الاقتصادية بحضور المدير العام للجمعية السيد طارق حجازي، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 05/09/2023 في مقر جمعية رجال الأعمال الأردنيين.اضافة اعلان

وتطرق الطباع إلى مجموعة من المواضيع الهامة المتعلقة بالتعاون المشترك والشراكة بين البلدين في مجالات متعددة بما في ذلك المجال الاستثماري والاقتصادي، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التبادل الثقافي والتجاري بين البلدين.

وأشار الطباع إلى أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين، حيث أن العلاقات الأردنية - الباكستانية يعود تاريخها إلى أكثر من 60 عاما، وتشمل العديد من مجالات التعاون. وأكد أن العلاقات المشتركة التاريخية في مختلف المستويات دليل على عمق العلاقات الثنائية للبلدين الصديقين والحرص المستمر على توحيد الرؤى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يؤكد أهمية الدور التشاركي بين الأردن والباكستان.

من جانبه، قدم خريسات تقديره العميق لدور الجمعية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة وباكستان وأكد على استعداد السفارة لدعم هذه الجهود، والتزامها بتعزيز التعاون الثنائي في المجال الاستثماري بين الأردن،  بما في ذلك الترويج للفرص الاستثمارية في المملكة.
وأعرب خريسات عن مدى تفاؤله بشأن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأنهم ملتزمون بتعزيز التعاون الثنائي في عدد من القطاعات في إطار تعزيز آفاق الدبلوماسية الاقتصادية، وسيعمل على تعزيز الروابط الاقتصادية وتبادل الخبرات من أجل تحقيق تطور مستدام يعود بالنفع على البلدين، مؤكداً استعداد السفارة إلى تقديم كافة التسهيلات لتدفق الاستثمارات بين البلدين.

وتشير الإحصاءات إلى أنه في عام 2022 بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن والباكستان ما يقارب 39 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع عام 2021 حيث بلغ ما يقارب 53 مليون دولار أمريكي، بينما سجل الميزان التجاري بين البلدين مؤشرات سلبية في عامي 2022 و 2021، حيث بلغ في عام 2022 ما يقارب (14.6-) مليون دولار أمريكي، مقارنة مع عام 2021 والذي بلغ (9.5-) مليون دولار أمريكي.
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