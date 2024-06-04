 
الثلاثاء 04 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الطباع يدعو إلى بناء شراكات اقتصادية جديدة مع رواندا

رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع-(بترا)
رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع-(بترا)

بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع مع السفيرة الرواندية لدى المملكة اوروجيني باكوراموستا  اهمية بناء شراكات اقتصادية جديدة  تسهم في زيادة التعاون الاقتصادي والتجار بين البلدين.

وتطرق الطباع خلال اللقاء الذي عقد  في مقر الجمعية اليوم إلى مجموعة من المواضيع الهامة المتعلقة بالتعاون المشترك والشراكة بين البلدين في مجالات متعددة بما في ذلك المجال الاستثماري والاقتصادي.

واعرب الطباع عن تطلع الجمعية إلى تعزيز الشراكات وتوسيعها في مختلف المجالات، في الرعاية الصحية والأدوية والزراعة والسياحة، مششدا على أهمية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين الذي  لا يزال منخفض نتيجة عدم وجود خط شحن تجاري يربط بين البلدين.

وأكد الطباع اهمية بناء تعاون اقتصادي متطور يحقق المصالح المشتركة في ظل ما يجمع الاردن ورواندا من علاقات مميزة على مختلف المستويات تدعمها وترعاها قادتي البلدين  وما شهدته زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني  إلى رواندا في كانون الثاني الماضي ، والتي شهدت توقيع اتفاقيات عديدة في مجال الصحة والعلوم والزراعة والاقتصاد.

وشدد الطباع عن أهمية تسهيل فرص الاستثمار المشترك، مبينا أن الأردن يتمتع بمزايا استثمارية عالية ومنطقة جاذبة للاستثمارات، تتيح فرص للمستثمرين الروانديين في الاستثمار في المملكة.

 وحث الطباع على عرض الفرص الاستثمارية القائمة في رواندا للمستثمرين الأردنيين، بالاضافة الى ترتيب  زيارة وفد رجال  اعمال من رواندا إلى المملكة في الفترة المقبلة للإطلاع على الفرص الاستثمارية في الأردن.

من جانبها، اكدت باكوراموستا أهمية العمل لتوسيع آفاق التعاون في المجالات المختلفة، وتعزيز تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا والتدريب والتمكين وإقامة الاستثمارات والعمل على تحقيق التكامل في مختلف القطاعات الاستثمارية والتجارية والاقتصادية حيث يعتبر اقتصاد رواندا ضمن أقوى أربعة اقتصادات في افريقيا.

 واشارت باكوراموستا الى أهمية البناء على مخرجات الزيارة الملكية التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رواندا مؤخرا حيث أسس جلالته لعلاقات اقتصادية ثنائية طويلة المدى، والتي جرى من خلالها توقيع عدة اتفاقيات للتعاون الثنائي.

ولفت باكوراموستا إلى أهمية القطاع السياحي في الأردن لما يتمتع به من حضارة ومناطق سياحية جاذبة للعالم، مؤكده حرص بلادها على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع المملكة واستغلال بيئة الأعمال بالأردن الآمنة والمستقرة، و زيادة التبادل التجاري بين البلدين خاصة في الصناعات الدوائية وتكنولوجيا المعلومات.

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وأكد عضو مجلس الإدراة عبد الرحمن أبو طير خلال اللقاء  الذي حضره  مدير عام الجمعية طارق حجازي  أهمية التشبيك بين رجال الأعمال بين البلدين وتكثيف لقاءات القطاع الخاص بين كلا الجانبين كخطوة مهمة لتعزيز المشاريع الاستثمارية الأردنية الرواندية، وأشار أبو طير على التجربة الأردنية في مجال المدن الذكية والتي أصبحت ملفتة للنظر عالمياً، ونتطلع إلى مزيد من التعاون مع الجانب الرواندي في هذا المجال.


 وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.7 مليون دولار في عام 2022 مقارنة مع 1.5 مليون دولار في عام 2021  فيما يوجد فرص متاحة بين  الجانبين تتركز في  العديد من القطاعات منها صناعة الأسمدة والمنتجات الكيمائية، المنتجات العلاجية والأدوية، الألبسة، المنتجات الغذائية، المنتجات الورقية.

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