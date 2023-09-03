الإثنين 04 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

العراق: صادرات النفط للأردن ترتفع إلى 464 ألف برميل في آب

النفط العراقي
النفط العراقي
كشفت وزارة النفط العراقية، عن ارتفاع حجم صادرات النفط إلى الأردن، خلال شهر آب الماضي، إلى 464 ألف برميل.
شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، أوردت في بياناتها، أن صادرات النفط العراقي إلى الأردن ارتفعت بمعدل 15 ألف برميل يوميا.اضافة اعلان
وأوضحت أن الصادرات ارتفعت من 300 ألف برميل في تموز الماضي، إلى 464 برميل في شهر آب الماضي.
وتشير البيانات المالية الني نشرتها الشركة، واطلعت عليها “هلا أخبار”، إلى أن المعدل الأولي الموزون لسعر البيع لـ "الأردن"، بلغ 70.22 دولارا للبرميل الواحد، خلال آب الماضي.
وفي بداية آب الماضي، أعلن الأردن والعراق، عن زيادة كميات النفط الخام العراقي التي يتم تصديرها للأردن.
ووافقت الحكومة العراقية، على زيادة الكميات من (10) ألف برميل/ يومياً لتصبح (15) ألف برميل يومياً وذلك من بداية شهر آب/2023، وبنفس الشروط التعاقدية الواردة في مذكرة تفاهم تجهيز النفط الخام الموقعة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 4/5/2023.
من جهتها، بينت الحكومة الأردنية، أنه تم اتخاذ كافة الترتيبات الفنية واللوجستية اللازمة لنقل هذه الكميات من موقع تحميل النفط في العراق مستودع كركوك الحديث إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء، وبذلك ستصل الكمية الشهرية المصدرة من النفط الخام العراقي للأردن أكثر من (450) الف برميل شهرياً، بدلاً من (300) الف برميل شهرياً.

شاحنات نقل بضائع قرب ميناء العقبة - (أرشيفية)

خلط الكاز بالديزل خيار شاحنات لتقليص الكلف 02 أيلول 2023

علما الأردن وفلسطين

التصدير إلى فلسطين.. كيف نذلل العقبات؟ 02 أيلول 2023

السوق المركزي

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم 02 أيلول 2023

فصل الكهرباء - (تعبيرية)

مناطق لن تصلها الكهرباء في الشمال الأحد (أسماء) 02 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مستثمرون يراقبون أسعار الأسهم في بورصة عمان - (الغد)

مؤشر "البورصة" يرتفع %0.22

منذ4 ساعة
استمرار العمل على مشروع تعزيز الأنشطة الخضراء بالمنشآت الصناعية

استمرار العمل على مشروع تعزيز الأنشطة الخضراء بالمنشآت الصناعية

منذ14 ساعة
الذهب

استقرار أسعار الذهب محليا

منذ15 ساعة
الحاج حسن: نعمل على تنظيم شراكة مع صناعية أنظمة الطاقة المتجددة

الحاج حسن: نعمل على تنظيم شراكة مع صناعية أنظمة الطاقة المتجددة

منذ16 ساعة
مبنى البنك المركزي الأردني في عمان - (أرشيفية)

المركزي يتيح لشركات الصرافة خدمات فتح المحافظ الالكترونية

منذ16 ساعة
ريادة الأعمال- تعبيرية

سلبيات تحيق بالنجاحات.. هل تصبح ريادة الأعمال "موضة" عابرة"؟

02 أيلول 2023
افكار و مواقف

الأمن الغذائي والطموح الأردني

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا ذهب الأمير إلى معان؟

ماهر أبو طير |اليوم

سنة أخيرة

جهاد المنسي |اليوم

اندماج الشباب في الأحزاب!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

من هم حلفاء الأردن؟

سميح المعايطة |اليوم

تمرين تعبوي بالذخيرة السياسية الحية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1693735108952623600

مستقبل هيمنة الدولار‏

ترجمات | منذ5 ساعة
1693735056502617700

ملامح دورة انتخابات العام 2024 في إيران

ترجمات | منذ5 ساعة
زعماء دول "بريكس" في قمة المجموعة الأخيرة في جنوب أفريقيا - (المصدر)

هل تكون "بريكس" صوتا بديلا للجنوب العالمي؟‏

ترجمات |02 أيلول 2023
فلاح مصري محكوم بعد حادثة دنشواي عند خروجه من المحكمة - (المصدر)

مصر 1906: حادثة دنشواي ومقاومة الفلاحين المنسية

ترجمات |02 أيلول 2023
‏جنود أميركيون يستعدون لركوب مروحية نقل عسكرية في قاعدة الأسد الجوية، العراق - (أرشيفية)

عواقب الحرب على الإرهاب وحرب العراق‏

ترجمات |30 آب 2023
مقيمة في مخيم الهول الذي يؤوي العائلات المرتبطة بـ"داعش" في سورية - (المصدر)

مشكلة "الهول": مستقبل العائلات المرتبطة بداعش

ترجمات |29 آب 2023
 