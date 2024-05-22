العراق يوافق على تمديد مذكرة توريد النفط للأردن

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وبيّنت عواد أن الجانب الأردني اتخذ جميع الإجراءات المطلوبة، ويتم التنسيق حالياً مع الجانب العراقي لاستكمال إجراءات بدء عملية تحميل النفط الخام من كركوك إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء.وأضافت أنه من المُتوقع أن يتم بدء التوريد خلال الأيام القليلة المقبلة، علما أنه تمت مخاطبة الجانب العراقي لتجديد مذكرة التفاهم لتوريد النفط العراقي إلى الأردن لمدة سنة، من تاريخ الانتهاء من تحميل الكميات المتبقية من مذكرة التفاهم الحالية، والمتوقع تحميلها خلال مدة التمديد المشار إليها أعلاه.علما أن إجمالي كميات النفط العراقي غير الموردة للأردن للفترة السابقة تبلغ 330643 برميلا.