 
الخميس 23 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

العراق يوافق على تمديد مذكرة توريد النفط للأردن

شاحنات نقل النفط العراقي - (أرشيفية)
شاحنات نقل النفط العراقي - (أرشيفية)
قالت مدير مديرية النفط والغاز الطبيعي في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة إيمان عواد، اليوم الأربعاء، إنه تم استلام الموافقة من الجانب العراقي على "تمديد" العمل بمذكرة التفاهم لتوريد النفط العراقي إلى الأردن ولمدة 3 شهور بالشروط التعاقدية نفسها والسعر ذاته.اضافة اعلان

وبيّنت عواد أن الجانب الأردني اتخذ جميع الإجراءات المطلوبة، ويتم التنسيق حالياً مع الجانب العراقي لاستكمال إجراءات بدء عملية تحميل النفط الخام من كركوك إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء.

وأضافت أنه من المُتوقع أن يتم بدء التوريد خلال الأيام القليلة المقبلة، علما أنه تمت مخاطبة الجانب العراقي لتجديد مذكرة التفاهم لتوريد النفط العراقي إلى الأردن لمدة سنة، من تاريخ الانتهاء من تحميل الكميات المتبقية من مذكرة التفاهم الحالية، والمتوقع تحميلها خلال مدة التمديد المشار إليها أعلاه.

علما أن إجمالي كميات النفط العراقي غير الموردة للأردن للفترة السابقة تبلغ 330643 برميلا.
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